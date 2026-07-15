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西环的士谋杀案 控方指有计划行凶 31岁无业男被捕后称心灵遭人操纵

社会
更新时间：13:53 2026-07-15 HKT
发布时间：13:53 2026-07-15 HKT

2021年10月中凌晨31岁无业男在西环登上的士时，涉嫌持刀向48岁的士司机割颈，导致对方大量失血致死。无业男否认1项谋杀罪，案件今日于高等法院在5女2男陪审团席前开审。控方开案陈词指被告有计划犯案，在住所附近租住酒店，在酒店门外登车后马上行凶，然后回家清洗衣服再逃往南丫岛。开案陈词又指被告在录影会面中提到案发时心灵被人操纵，成为政府目标。

现年35岁被告蔡南生被控于2021年10月12日在香港，谋杀韦剑雄。控方开案陈词指，死者韦剑雄已婚，育有3名子女，生前于港岛任职夜更司机。2021年10月11日死者如常工作，惟遭被告凶残杀害，从此与家人天人永隔。翌日凌晨4时50分，死者在西营盘沿东边街驾驶的士，被告在伯惠酒店外截停死者的士，身上带备凶刀及清洁毛巾。被告登上的士后随即用刀刺向死者颈项，然后下车逃逸。死者严重出血，下车大叫求助，终倒卧车旁，送院抢救后证实不治。

警方调查发现被告案发前同日独自入住伯惠酒店，与酒店职员交流正常；而被告住所位于案发现场附近，警方在内发现其住所及有鞋底染有死者血迹。控方指被告有计划行事，事前入住酒店、更衣、带备刀和毛巾，事后在附近丢弃会暴露身份的物品、回家清洗衣服再逃往南丫岛，最终于南丫岛被捕。被告接受了3次录影会面，当中提到案发时入住酒店后马上回家，心灵被人操纵，成为政府目标。控方拒绝说法，指被告对犯案一清二楚。

案件编号：HCCC150/2024
法庭记者：陈子豪

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