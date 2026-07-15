两度指插继女阴部及吮胸 越南裔建筑工认非礼罪囚3年 官斥违诚信令继女蒙心理创伤

42岁越南裔建筑工人前年在单位内趁12岁继女熟睡，脱下继女的内裤并将手指插入阴道，更揭开继女的上衣，抚摸及吸吮继女的胸部。建筑工人今早在西九龙裁判法院（暂区域法院）承认两项猥亵侵犯罪，辩方求情指本案属家庭悲剧，被告望尽早获释一家团聚。暂委法官高伟雄判刑时斥，被告身为继父却违反诚信，令继女蒙受心理创伤，判处3年监禁。

越南籍被告N.Q.C.，承认分别于2024年3月25日及4月8日，在香港长沙湾丽翠苑某单位，两度猥亵侵犯时年12岁、13岁的女童X。

称感羞耻难面对家人又望出狱一家团聚

暂委法官高伟雄判刑时指，X是被告的继女，尽管二人没有血缘关系，惟被告此举仍属破坏诚信。即使X不愿提供创伤报告，惟X必然会因受到被告侵犯，而蒙受心理创伤。再加上，案发时X年仅12、13岁，其妹妹亦睡在X的身旁，被告的侵犯行为必然令X感到无助及受到羞辱，判处监禁3年。

辩方求情指，本案属家庭悲剧，被告承认在2周内两度侵犯继女是错误的行为，没有任何理由能协助开脱。被告对继女深感抱歉及后悔，深知兴起可恶的念头而伤害了家庭，尽管被告起初在警诫下否认犯案，惟及后临崖勒马，主动将事件和盘托出。辩方引述被告亲撰求情信指，被告感到后悔及羞耻，难以面对家庭，日后不会再犯，望能早日获释，成为负责任的父亲及丈夫。被告妻子、X的母亲在求情信中指，不明白为何被告会犯下此案，明白被告已深感后悔，本性是好男人，相信被告日后会改过自身。

辩方续称，明白本案性质严重，惟被告没有用言语威吓及使用暴力，亦没有使用自己的私处，过程中没有拍摄及在网上发布等不当行为，非礼的时间亦不算长，情节在同类案中并非最严重。辩方指，尽管X不愿提供创伤报告，但亦明白事件必然对X带来创伤，难以一时三刻原谅被告，被告只能向X道歉及给予适当的距离。被告期望出狱后能一家团聚，承诺在得到X同意前不会同住，望法庭念被告坦白认罪、没有刑事定罪纪录、重犯机会低等轻判。

趁继女入睡指插对方阴道并揸胸吮乳

案情指，女童X于2011年出生，被告是X的继父，被告于2013年与X的母亲结婚，并在2016年诞下细女，一家四口居住在案发地，X与妹妹同住一间房。在2024年3月25日的深夜，当时X年仅12岁，与妹妹在房间睡觉时，听见被告步入房间，X假装睡觉。被告随后脱下X的内裤，将手指插入X的阴道，来回移动几次，X感觉到被告的手指粗糙。被告更将手伸到X的胸围下方，用手抓住X的左胸。X感到疼痛却不敢移动，被告帮X穿回内裤后离开。X随即将事件告知网友，指遭继父性侵。

同年4月8日上午6时许，X在睡房内与妹妹睡觉，被告进入睡房后，X假装继续睡觉，被告用手抓住X的两边胸部，吮X的右边乳头，更将手伸入X的内裤，将手指插入X的阴道来回移动，X感到不适及疼痛。被告一度离开睡房，惟随后折返，用手触摸X的胸部数秒，及后轻拍X的背部以唤醒X。

X于同日向社工揭发事件，被告于同日被捕，并在警诫下否认犯案。被告随后在录影会面下，承认曾在3月26日将手指插入X的阴道2至3秒，及后因手指沾有X的分泌物而清洗双手。被告另承认，在4月8日见睡梦中的X露出部分胸部，便用双手伸直X的双腿，揭开X的上衣触摸X的胸部及吮其乳头，亦有将手伸入内裤触摸X的外阴数秒。

案件编号：DCCC1634/2025

法庭记者：黄巧儿