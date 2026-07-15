书展2026｜一连7日会展举行 卓永兴：文化盛宴展现香港软实力

第36届香港书展今日（15日）开幕，一连七天假香港会议展览中心举行。署理政务司司长卓永兴表示，香港书展是推动阅读风气的重要平台，也是香港文化软实力的集中呈现。

署理政务司司长卓永兴表示，香港书展是推动阅读风气的重要平台，也是香港文化软实力的集中呈现。

卓永兴：书展是推动阅读风气重要平台

卓永兴致开幕辞时表示，香港书展是推动阅读风气的重要平台，也是香港文化软实力的集中呈现。书展从1990年创办到现在已走过36个年头，今年以「文创传承．旅悦人生」为主题，连同「文化七月．悦读夏季」合共推出超过600项的文化活动，是丰富精彩的文化盛宴。政府今年继续资助「世界文艺廊」，特别以「揭开文学心度游」为题，设四大体验区，以多重视角探讨旅行文学的魅力。

适逢贸发局60周年志庆，卓永兴表示，贸发局60年来一直担当香港联通世界的重要桥梁，书展36年的发展历程是桥梁上最耀目的文化印记之一。贸发局主席马时亨表示，为庆祝贸发局60周年，他明天(16日)会连同香港艺术家李美欣和湾仔区约100个学生，在书展中一同绘画，画出香港风采。

贸发局主席马时亨指，香港书展不仅是亚洲最具影响力的文化盛事之一，更是连接不同文化，促进交流的重要平台。

马时亨：书展彰显香港作为中外文化艺术交流中心独特优势

马时亨指，香港书展不仅是亚洲最具影响力的文化盛事之一，更是连接不同文化，促进交流的重要平台。今年来自世界各地的作家、学者和文化界人士会齐聚香港交流分享，进一步彰显香港作为中外文化艺术交流中心的独特优势。

马时亨提到，今年中国内地出版展馆以云南为主题省，以「同饮一江水，共读万卷书」为主题，透过特色图书和文创产品，展现当地丰富多彩的民族文化和生态资源。此外，今年书展第一次举办东盟文学节，邀请到多位东盟地区著名作家演讲，进一步加强香港和东盟地区的人脉联系。

他续指，今年书展继续与运动消闲博览及零食世界同期举行，三大展览共吸引超过770家参展商参与，为市民及旅客带来集阅读、运动及美食于一身的丰富体验。

今日是放榜日，卓永兴致辞时勉励考生，文凭试只是人生旅程其中一个考验，不论成绩如何，都要继续奋力前行，走自己的人生路。当中最重要的是态度，而非一纸成绩单，无论是继续升学还是投身职场，只要继续做好自己，一定可以找到头上的一片天。

记者、摄影：周育莹

相关新闻：

香港书展2026︱明起一连七日会展举行 星岛摊位展出逾1200种书 优惠低至七五折