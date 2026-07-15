惩教涉木棍捅羁留者肛门案 一级惩教助理被判公职失当罪脱 3名羁留人士1人伤人罪脱2人罪成

时任二级惩教助理2年多前在壁屋惩教所遭还押青年洒中爽身粉，疑连同其他羁留人士捅伤青年肛门。一级惩教助理涉嫌在知情不报，偕有份参与伤人的3名羁留人士否认控罪受审。法官姚勋智今于区域法院裁定惩教助理藉公职作出不当行为罪名不成立，同案羁留人士李宇轩伤人罪脱，其余两名羁留人士伤人罪成。

受审被告依次为55岁退休一级惩教助理郭绍辉，及3名羁留人士19岁李梓睿、19岁李宇轩及20岁林承蔚。郭绍辉否认藉公职作出不当行为罪，指他于2023年12月26日至2024年1月17日未能执行作为部门主管的职责及未能举报惩教署二级惩教助理谭力翀袭击事主。

其余3名被告则否认有意图而造成身体严重伤害罪，指3人于2023年12月26日在壁屋惩教所B座1楼B3-A活动室外楼梯，意图使事主身体受严重伤害，而非法及恶意作出伤害。

同案33岁时任二级惩教助理谭力翀及20岁羁留人士何力桓早前已承认有意图而造成身体严重伤害罪，谭另承认串谋妨碍司法公正罪。

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案件编号：DCCC 1096/2024

法庭记者：王仁昌