大律师苏信恩涉非礼案 官再押后至9月待处理披露文件事宜

大律师苏信恩涉2014年至2017年间，三度在西营盘某单位非礼两人，被控猥亵侵犯及普通袭击等5罪。案件因应辩方索取控方未披露文件而押后至今，原订今日答辩。惟辩方指，向控方索要事主向投诉警察课作出投诉的文件遭拒，主任裁判官张志伟要求双方就文件披露的争议作书面陈词，法庭考虑后再颁令披露。张官押后案件至9月7日再讯，另拒绝辩方免却报到的申请，苏信恩续以原有条件保释。

32岁被告苏信恩，被控3项猥亵侵犯及2项普通袭击罪。控罪指苏于2017年8年30日，两度在西营盘水街25号至35号乐新大厦某室猥亵侵犯X；另于2014年3月11日，在同地分别猥亵侵犯及袭击Y；及同年10月某日在同地袭击Y。

辩方将延聘大状 被告9月答辩

辩方表示收到有关调查报告的文件，惟未收到投诉警察课的文件，故向法庭申请，要求控方披露事主X向投诉警察课作投诉的全部文件；控方回应因相关法律原则而拒绝辩方的要求。张官要求双方提供书面陈词，连同他们的书信来往，法庭考虑后再作命令。

辩方将延聘大律师处理，望能押后至9月。张官直接询问苏信恩，苏指控方先作反对陈词，辩方再作回应，需时约7星期。张官遂押后案至9月7日下午再讯，苏信恩确认届时可答辩。

案件编号：ESCC3164/2025

法庭记者：雷璟怡