DSE放榜2026︱一文睇清24位状元全名单！20人留港读医、1人赴英 其余状元读咩科？
更新时间：12:59 2026-07-15 HKT
发布时间：12:59 2026-07-15 HKT
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DSE中学文凭试2026今日（15日）放榜，今届DSE共诞生24位状元，成历届最多。当中11位更在数学M1/M2取得5**，成为「超级状元」。《星岛头条》整合24位状元同学的学校、成绩、升学及志愿，让读者一文睇清今届状元来历和去向。
24位状元来历及升学志愿：
过往多届的超级状元或状元，多是选择升读医科，今年也不例外，24位状元当中，有20位状元选择读医，即睇下表，了解24位状元所读学校及升学志愿：
|成绩
|姓名
|学校
|升学路向
|大学志愿
|超级状元
|马端行
|圣保罗男女中学
|留港
|港大或中大医科
|超级状元
|王绎嘉
|圣保罗男女中学
|留港
|中大医科
|超级状元
|陈凯然
|圣保罗男女中学
|留港
|港大或中大医科
|超级状元
|陶则然
|英皇书院
|留港
|港大或中大医科
|超级状元
|朱玮韬
|圣保罗书院
|留港
|港大双学位：工商管理学学士（法学）及法学士
|超级状元
|黄乐彦
|保良局罗氏基金中学
|留港
|中大医科
|超级状元
|熊铠荞
|香港培正中学
|留港
|中大医科
|超级状元
|刘彦彤
|协恩中学
|留港
|中大医科
|超级状元
|吴家颖
|皇仁书院
|留港
|港大医科
|超级状元
|许乐
|喇沙书院
|留港
|港大或中大医科
|超级状元
|唐小雅
|英华女学校
|留港
|港大双学位：工商管理学学士（法学）及法学士
|状元
|庄梓谦
|喇沙书院
|留港
|港大或中大医科
|状元
|赵汝谦
|皇仁书院
|留港
|港大医科
|状元
|唐明德
|皇仁书院
|留港
|中大医科
|状元
|庄以临
|圣保罗男女中学
|留港
|中大医科
|状元
|蔡善行
|圣保罗男女中学
|留港
|港大医科
|状元
|郑一力
|沙田崇真中学
|留港
|港大或中大医科
|状元
|郑子弦
|香港华仁书院
|留港
|港大双学位：政治学与法学
|状元
|何卓诺
|香港培正中学
|留港
|中大医科
|状元
|李心儿
|保良局董玉娣中学
|留港
|港大或中大医科
|状元
|刘子湉
|香港浸会大学附属学校王锦辉中小学
|留港
|中大医科
|状元
|姚祉琳
|嘉诺撒圣玛利书院
|留港
|港大或中大医科
|状元
|程熹
|拔萃女书院
|赴英
|牛津电脑科学
|状元
|罗苡庭
|拔萃女书院
|留港
|港大或中大医科
11位超级状元：
13位状元：
摄影：苏正谦、刘骏轩、陈浩元、卢江球、何家豪、何君健、何健勇、汪旭峰
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