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DSE放榜2026︱一文睇清24位状元全名单！20人留港读医、1人赴英 其余状元读咩科？

社会
更新时间：12:59 2026-07-15 HKT
发布时间：12:59 2026-07-15 HKT

DSE中学文凭试2026今日（15日）放榜，今届DSE共诞生24位状元，成历届最多。当中11位更在数学M1/M2取得5**，成为「超级状元」。《星岛头条》整合24位状元同学的学校、成绩、升学及志愿，让读者一文睇清今届状元来历和去向。

24位状元来历及升学志愿：

过往多届的超级状元或状元，多是选择升读医科，今年也不例外，24位状元当中，有20位状元选择读医，即睇下表，了解24位状元所读学校及升学志愿：

 成绩 姓名 学校 升学路向 大学志愿
超级状元 马端行 圣保罗男女中学 留港 港大或中大医科
超级状元 王绎嘉 圣保罗男女中学 留港 中大医科
超级状元 陈凯然 圣保罗男女中学 留港 港大或中大医科
超级状元 陶则然 英皇书院 留港 港大或中大医科
超级状元 朱玮韬 圣保罗书院 留港 港大双学位：工商管理学学士（法学）及法学士
超级状元 黄乐彦 保良局罗氏基金中学 留港 中大医科
超级状元 熊铠荞 香港培正中学 留港 中大医科
超级状元 刘彦彤 协恩中学 留港 中大医科
超级状元 吴家颖 皇仁书院 留港 港大医科
超级状元 许乐 喇沙书院 留港 港大或中大医科
超级状元 唐小雅 英华女学校 留港 港大双学位：工商管理学学士（法学）及法学士
状元 庄梓谦 喇沙书院 留港 港大或中大医科
状元 赵汝谦 皇仁书院 留港 港大医科
状元 唐明德 皇仁书院 留港 中大医科
状元 庄以临 圣保罗男女中学 留港 中大医科
状元 蔡善行 圣保罗男女中学 留港 港大医科
状元 郑一力 沙田崇真中学 留港 港大或中大医科
状元 郑子弦 香港华仁书院 留港 港大双学位：政治学与法学
状元 何卓诺 香港培正中学 留港 中大医科
状元 李心儿 保良局董玉娣中学 留港 港大或中大医科
状元 刘子湉 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 留港 中大医科
状元 姚祉琳 嘉诺撒圣玛利书院 留港 港大或中大医科
状元 程熹 拔萃女书院 赴英 牛津电脑科学
状元 罗苡庭 拔萃女书院 留港 港大或中大医科

11位超级状元：

13位状元：

摄影：苏正谦、刘骏轩、陈浩元、卢江球、何家豪、何君健、何健勇、汪旭峰

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