消委会老花眼镜︱17款现成老花镜 4款长期使用或致眼睛疲劳 专家教如何延缓老花加深！

不少中年人士和长者无论是日常看手机、翻阅报刊、外出吃饭看餐牌，或购物需检视产品标签时，老花镜是好帮手，有人会选择「即买即用」、价格较相宜的现成老花镜。消委会测试17款现成老花镜，结果发现虽然全部样本的机械强度及稳固度、阻燃性、镍释出的风险及跌落测试表现理想，但大部分样本均欠缺标准所需的标示和警告字句，当中10款样本更没有标示适用的瞳孔距离，令消费者难以选择适合自己的产品。

10款样本无标示瞳孔距离 消费者难选择合适产品

而有标示瞳距的样本在此次光学测试中的棱镜度项目亦表现参差。另外「万丰家居百货TR5005」样本在抗汗液腐蚀测试后，镜架上标示的字样变得不清晰，可能影响日后使用。消委会促请供应商应随产品提供详细的使用说明及相关的警告字句。此外，亦应提示使用者，只有找眼科专业人士定期检查，才能确定视力及眼睛的健康状况。

消委会从百货公司、家品店、小贩摊档、眼镜店及网上商店等零售点购买17款现成老花镜样本，声称的老花度数均为+2.50 或+2.5（即俗称 250 度），售价由8元至490元。

是次参考EN 14139:2010和EN ISO 12870:2025标准的要求，评估样本的标示和说明。按标准要求，声称的度数须永久标示在眼镜上，然而部分样本只在镜片上贴有标示度数的贴纸，资料易被移除。另外，大多数样本亦没有说明这类老花镜只适合看近物或供近距离阅读时使用，而不适合看远物或于驾驶车辆时佩戴。标签说明较理想的样本有L2（好梦莱Haomenglai 防蓝光高级折叠老花眼镜，售70元）和L3（恒益 Heng Yi 防蓝光老眼镜有效阻隔蓝光BLUERAY，售25元）。

如何延缓老花加深的情况？

香港眼科视光师学会会长陈文彬指，老花是一种随年龄增长而出现的生理变化，目前尚无法完全阻止其发生和加深。然而，大众可采取以下措施，以减缓老花加深的速度，并减轻其对生活的影响。

阅读或使用电子产品时，应保持适当距离和正确姿势，并遵循「20-20-20」法则，即每20分钟望向20英尺（约6米远）的物体20秒，定期让眼睛休息，减轻睫状肌的负担。

摄取均衡营养有助于维持晶状体和视网膜的健康。

控制糖尿病及其他慢性疾病。高血糖可能会加速晶状体提早老化，令老花更早出现及恶化得更快。

定期进行眼科视光检查。除了检验度数外，全面的眼科检查可以及早发现和处理可能加速视力问题的其他眼疾（如白内障、青光眼、黄斑病变等），间接有助于保持整体视觉功能的健康。当眼科专业人士掌握到有关人士最新的眼睛健康状况时，亦可为当事人建议其他适合的矫视方法。

长者发现眼睛有以下情况应求医：

配戴眼镜后仍不能改善视力 持续眼痛、眼睛刺痛或突然剧痛 看见光环、彩虹圈，或对光线过分敏感 失去部分或周边视野 突然出现大量「飞蚊」（浮动影像或黑点）

衞生署指，市民在接受视光师服务前，包括测试视力、配处或装配视光用具（例如老花眼镜）时，可浏览视光师管理委员会网页查看注册视光师名单，以确保服务提供者的资格。