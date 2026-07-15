宏福苑听证会｜8涉事方已提交书面陈词 部分仅书面不作口述

大埔宏福苑火灾成立的独立委员会今日（14日）起一连三日在中环展城馆举行第六轮共三场听证会，将听取各涉事方的总结陈词。委员会主席陆启康表示，较早前已收到8个涉事方提交的书面陈词，包括政府、市建局、9位宏福苑居民此外，亦收到宏福苑业主立案法团第十二届管理委员会（新管委会）、置邦兴业有限公司、宏泰消防工程有限公司、中华发展工程有限公司董事梁秉基的书面陈词。其中，宏泰消防工程有限公司及新管委会已表示仅提交书面陈词，不会作出口述陈述。

代表市建局的资深大律师吕世杰。

招标妥非杜绝罪案保证 是围标及不当行为一道屏障

【11:00】代表市区重建局资深大律师吕世杰表示，市建局于 2016年5月1 日推出招标妥，其核心贯彻始终的宗旨，过去与现在均为减低业主及业主立案法团面对围标的风险。他指，虽然招标妥并非万无一失，但有证据显示，有犯罪集团「想尽办法避免使用它」，正是市建局一直就招标妥所主张的功能，强烈「它并非杜绝罪案的保证，而是对围标及相关不当行为的一道屏障。」

吕世杰表示，不同意居民指市建局矮化职能，市建局是促进者，并非执法机构，其职责是「减低」围标的风险，使围标更难发生，楼宇复修业内的犯罪活动、贪污、未申报的利益冲突、欺诈及围标，往往隐藏于层层中间人及空壳公司之后，内讧及纠纷必然使问题复杂化；非法款项惯常以现金支付，而潜在证人，尤其在涉及三合会时，常因恐惧报复而不愿挺身。

招标妥无法防止法团委员与承建商 或顾问与承建商之间私下串通

他续指，招标妥无法防止法团委员与承建商，或顾问与承建商之间私下串通。凡投标者与有关人士私下串通，平台的匿名性、标书的集中收集，以及独立会计师的参与均无法侦测及打击该不法行为。

吕世杰表示，市建局汲取经验，承认在若干方面有进步空间，会全面检讨及在一些方面将作出改善。政府已于 2027/28 财政预算中申请向市建局拨款合共 3 亿元，当中 1 亿元是起动资金，让市建局成立子公司专责提供加强版「招标妥」服务，并让子公司有足够起始资金推出新服务，另外 2 亿元则为使用加强版「招标 妥」服务的业主提供该服务的费用宽减资助。加强版招标妥的内容包括推出更严格的顾问公司和承建商「预审名单」、由市建局监督开标 及评标流程等 ，巿建局正与政府敲订服务细节，并会适时公布详情。



委员会主席陆启康。资料图片

收到政府代表书面陈词接近400页 委员会大律师陈词约600页

【10:20】陆启康表示，今早先由置邦物业管理有限公司的代表大律师陈词，随后依次为梁炳基、市建局、居民代表、政府及独立委员会大律师。为配合各代表大律师的日程安排，预计今日听证会将于下午1时前结束，明日上午10时继续听取余下总结陈词。

陆续指，目前收到的政府代表书面陈词接近400页，委员会大律师的陈词则约600页。为方便理解，各方不会在听证会上逐段读出，书面陈词将于作出口述前，即早上9时30分上载至委员会网站，明日及后日亦采用相同安排。

陆启康强调，独立委员会将在听证会结束后，连同已听取的证供及其他书面资料，作独立及整体考虑。委员会最终就职权范围内事宜所作的研判结论及改善建议，将于提交行政长官的报告中详细交代，有关建议需顾及资源配套、操作细节、市民承受能力、持份者角色及市场情况等因素，因此预期改善建议总体属方向性。

记者：黄子龙、曾伟豪

摄影：叶伟豪