宏福苑听证会｜竞委会：有围标由三合会领导 有时涉及行贿及暴力

大埔宏福苑火灾成立的独立委员会今日（14日）起一连三日在中环展城馆举行第六轮共三场听证会，将听取各涉事方的总结陈词。委员会主席陆启康表示，较早前已收到8个涉事方提交的书面陈词，包括政府、市建局、9位宏福苑居民此外，亦收到宏福苑业主立案法团第十二届管理委员会（新管委会）、置邦兴业有限公司、宏泰消防工程有限公司、中华发展工程有限公司董事梁秉基的书面陈词。其中，宏泰消防工程有限公司及新管委会已表示仅提交书面陈词，不会作出口述陈述。

7月15日听证会重点：

陆启康指已收到8个涉事方提交的书面陈词，政府代表书面陈词接近400页，委员会大律师的陈词则约600页。

代表市区重建局资深大律师吕世杰表示，招标妥非杜绝罪案保证，是围标及不当行为一道屏障。

代表置邦兴业有限公司大律师何卓衡质疑宏泰消防董事钟杰文「信口雌黄」。

竞委会指围标及反竞争行为在香港市场普遍存在，部分甚至由黑社会主导，处理反竞争行为不限于围标法例，有时亦涉及行贿。

代表宏福苑消防承办商中华发展律师指，董事梁秉基承认是「橡皮图章」。

中华发展董事承认是「橡皮图章」

委员会聆讯期间，宏福苑大维修工程的注册消防承办商、中华发展工程有限公司董事梁秉基作供时，曾被问及他是否只是一个「橡皮图章」，梁秉基当时表示同意。其代表大律师陈炽龙在陈词时指出，委员会应考虑相关对话的前后脉络，因为在梁秉基回答之前，委员会曾指示他毋须即时解释，称稍后会再作跟进。

陈强调，梁秉基当时虽然承认是「橡皮图章」，但委员会却刻意忽略了他之后提出的说明。此时，委员会主席陆启康打断陈词，质问：「先唔好理佢嘅答复，但事实就系（橡皮图章）吖嘛？」陈炽龙仅回应称「梁秉基同意Objectively系嘅。」

围标及反竞争行为在香港市场普遍存在 有个案由三合会主导

【11:15】竞委会行政总监（法律事务）李晓亮表示，围标及反竞争行为在香港市场普遍存在，围标不仅令承建商藉加入非必要项目谋取暴利，更涉及有组织集团运作，部分甚至由三合会主导。他指出，处理反竞争行为不限于围标法例，有时亦涉及行贿，针对物业管理领域，削弱市场竞争带来的益处；更有个案涉及暴力，有自称黑社会人士施压阻止入标。竞委会亦发现有不法分子干扰投标程序，包括泄露标书内容，营造激烈竞争假象，而围标集团往往综合使用上述手法。

李晓亮强调，打击围标面对重大挑战，因围标集团灵活性高、机动性大。他举例，有围标集团将旗下承办商借予另一集团，以提供更多掩护式标书，令涉案成员增加；另有集团在招标初期不仅招揽旗下承办商，亦尝试拉拢其他已属对手阵营的承建商，情况虽看似滑稽，但反映问题的广泛性及明目张胆程度，是明刀明枪地问会否参与围标，参与者亦直白地回复已参与围标。

竞委会建议围标刑事化 围标者将来或面临监禁

竞委会建议立法者考虑在条例下明确罚款采用民事举证标准，与成熟司法管辖区看齐，确保违规者一旦被揭发，须面对巨额罚款，使其无法保留不当得益，并具强烈阻吓力。针对外界认为条例「无牙力」，竞委会进一步建议将围标刑事化，参考《竞争条例》第91条，大幅提高参与围标者的成本，将来或面临监禁。

陆启康关注若围标刑事化，举证责任将采用刑事标准，执法部门的举证要求会更高。李晓亮回应指，可考虑采用双轨制处理：若案件涉及重大利益，可用刑事程序处理；若经证据评估后认为合适，则可采用民事形式追究。

代表置邦兴业有限公司大律师何卓衡（右）。

物管公司置邦称未有收取额外费用 在维修中并无角色

【11:05】代表置邦兴业有限公司大律师何卓衡表示，置邦在大维修工程中并未被委任为顾问或监察角色。他指出，置邦作为物业经理人，并未就大维修工程收取任何额外费用。公司亦没有被委任为大维修的顾问监督，因此没有就相关工作收取额外费用。何卓衡希望委员会在考虑证据时，能顾及置邦在相关事宜上面对的限制。

何卓衡表示，置邦曾积极跟进居民的投诉，并向大维修的工程顾问公司鸿毅建筑师及工程公司宏业反映相关问题。他提到，置邦的前线员工曾亲身阻止工人在施工期间吸烟，但由于公司「无法律权力去执行相关规定」，实际执行上面对困难。

质疑宏泰消防董事钟杰文「信口雌黄」

何卓衡质疑宏泰消防董事钟杰文证供的可信度。钟杰文声称曾于2025年11月21日与置邦员工郑芷盈进行一段9秒通话，要求对方提供俗称「SDN」的「消防装置关闭通知书」。然而，何卓衡指出，郑芷盈一方提供的证据显示该次联络实为「Miss Call」（未接来电）。面对此证据，钟杰文随即改口，声称那是一个无来电显示的6秒通话。何卓衡批评钟杰文的供词「信口雌黄、完全不可信」。

代表市建局的资深大律师吕世杰。

招标妥非杜绝罪案保证 是围标及不当行为一道屏障

【11:00】代表市区重建局资深大律师吕世杰表示，市建局于 2016年5月1 日推出招标妥，其核心贯彻始终的宗旨，过去与现在均为减低业主及业主立案法团面对围标的风险。他指，虽然招标妥并非万无一失，但有证据显示，有犯罪集团「想尽办法避免使用它」，正是市建局一直就招标妥所主张的功能，强烈「它并非杜绝罪案的保证，而是对围标及相关不当行为的一道屏障。」

吕世杰表示，不同意居民指市建局矮化职能，市建局是促进者，并非执法机构，其职责是「减低」围标的风险，使围标更难发生，楼宇复修业内的犯罪活动、贪污、未申报的利益冲突、欺诈及围标，往往隐藏于层层中间人及空壳公司之后，内讧及纠纷必然使问题复杂化；非法款项惯常以现金支付，而潜在证人，尤其在涉及三合会时，常因恐惧报复而不愿挺身。

招标妥无法防止法团委员与承建商 或顾问与承建商之间私下串通

他续指，招标妥无法防止法团委员与承建商，或顾问与承建商之间私下串通。凡投标者与有关人士私下串通，平台的匿名性、标书的集中收集，以及独立会计师的参与均无法侦测及打击该不法行为。

吕世杰表示，市建局汲取经验，承认在若干方面有进步空间，会全面检讨及在一些方面将作出改善。政府已于 2027/28 财政预算中申请向市建局拨款合共 3 亿元，当中 1 亿元是起动资金，让市建局成立子公司专责提供加强版「招标妥」服务，并让子公司有足够起始资金推出新服务，另外 2 亿元则为使用加强版「招标 妥」服务的业主提供该服务的费用宽减资助。加强版招标妥的内容包括推出更严格的顾问公司和承建商「预审名单」、由市建局监督开标 及评标流程等 ，巿建局正与政府敲订服务细节，并会适时公布详情。

委员会主席陆启康。

收到政府代表书面陈词接近400页 委员会大律师陈词约600页

【10:20】陆启康表示，今早先由置邦物业管理有限公司的代表大律师陈词，随后依次为梁炳基、市建局、居民代表、政府及独立委员会大律师。为配合各代表大律师的日程安排，预计今日听证会将于下午1时前结束，明日上午10时继续听取余下总结陈词。

陆续指，目前收到的政府代表书面陈词接近400页，委员会大律师的陈词则约600页。为方便理解，各方不会在听证会上逐段读出，书面陈词将于作出口述前，即早上9时30分上载至委员会网站，明日及后日亦采用相同安排。

陆启康强调，独立委员会将在听证会结束后，连同已听取的证供及其他书面资料，作独立及整体考虑。委员会最终就职权范围内事宜所作的研判结论及改善建议，将于提交行政长官的报告中详细交代，有关建议需顾及资源配套、操作细节、市民承受能力、持份者角色及市场情况等因素，因此预期改善建议总体属方向性。

记者：黄子龙、曾伟豪

摄影：叶伟豪