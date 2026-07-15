每日杂志｜记者观塘放蛇睇楼 揭工厦全层辟豪华㓥房 职员曾见校服学生清晨出门 有人疑同区经营5㓥场

全新装修、酒店式管理、内设衞浴空间和热水炉，本应出现在住宅楼盘的配套，被用作包装「工厦㓥房」，更疑沦为非法住宿的温床。《星岛》揭发观塘一工厦高层全层被㓥成66个单位出租，近月时有家私搬出搬入，疑有租客「入住」，更有身穿校服的学生，在清晨「出门」上学。有地产经纪透露，有人在同区经营5个「㓥场」，去年花逾600万元「豪装」涉事楼层。除了怀疑有人留宿，有其他楼层的员工反映，该楼层不时有垃圾堆积，投诉大半年来未获正视。屋宇署回复指，已派员到场视察及进行调查，如发现有违规情况，将采取适当跟进行动。

工厦标榜「酒店式管理」，各单位享有独立信箱。

记者日前随地产经纪参观观塘敬业街一工厦，该厦8楼全层占地1万呎，被㓥成66个单位出租，标榜「全新装修」和「酒店式管理」，部分单位更装有内厕、沐浴系统和热水炉。

部分单位设有内厕、沐浴系统和热水炉。

经纪带记者参观其中两个待租单位，实用面积分别为122呎及131呎，月租皆逾5000元。经纪熟练地介绍，租金已包差饷、地租和管理费，各单位享有独立信箱，且大厦设有24小时保安，强调其他楼层皆是写字楼，环境安静，「热水炉预热5至6分钟就行，水电用多用少也是每月100元，更有无线网路（Wi-Fi）。」他说，部分没有独立洗手间的单位，月租约4000多元，现时已全数出租。

「看得出是贵价装修，不会骗你。」经纪透露，负责人斥资600多万元翻新，当中有近200万元用于完善消防设备，部分单位内装有消防自动洒水系统。他又说，房间特意用了两层隔音板，有租客带同小型犬只进驻亦无问题，惟晚上不可大声喧哗，「有些租客声称开工作室，不过晚上也在，估计早已住下来。」

法例订明工厦不能用作住宅用途，地产经纪坦言，负责人会与租客签订工厦租约，但不会查证实际用途，亦会「温馨提示」相关租客，出入时勿向保安提及细节，「虽然（住宿）不可行，但不会来捉你，很多人都这样做。」他续说，负责人在观塘有5个「㓥场」，以此大厦的租金最贵，但由于翻新成本高昂，必须全数出租才有利润，「装修靓也没用，地段问题无法租得更贵。」

地产经纪听闻，负责人去年花逾600万元「豪装」涉事工厦。

有消息人士透露，8楼业主把全层出租予一「大户」，对方再分拆成细单位分租。现场所见，该层只有4个单位门前贴有公司招牌，其中1间更疑似欠租。地产经纪坦言，有租客仅1个半月便离场，另有租客经营派对房间，无奈客人吸烟导致烟雾弥漫，影响邻近租户，最终被场主赶走。

有同层租户称，派对房间的用家懂看眼色，普遍凌晨1至2时已经「散场」，但他相信同层有人「留宿」。他指，曾目击洗衣店店员前来收发衣物，亦有家具搬出搬入，「见到对面单位有床铺。」

相关单位于地产网站放租。

垃圾堆积投诉大半年未获正视

另一名于去年底迁入的租户指，当时经地产经纪介绍，看中此处地理位置方便，大堂和走廊皆设有闭路电视，管理较同区其他工厦理想。他坦言，不担心屋宇署前来巡察，若有关部门证实业主违规及钉契，按照合约，业主须赔偿予受影响租户。

据了解，曾有其他楼层的员工向大厦物管公司投诉，惟大半年来未获正视。张先生（化名）向记者反映，自8楼单位入伙后，连月有许多陌生人出入大厦，部分人在早上8时前提着「大包小包」的垃圾步出升降机，丢弃于街外垃圾桶。他更爆料，在6月底和7月初，两度目击一名身穿校服的学生，于早上7时半离开工厦，「不可能这么早从大厦外出吧？」

6月底，有大厦职员目击有学生在早上8时前离开涉事工厦。 受访者提供

张先生上周致电屋宇署查询工贸大厦能否住宿，获职员转介至「1823」热线。对方又称，若有理由相信相关楼层改动内部结构，可以在署内开设档案跟进。惟张先生无奈指，自己无法入内搜证，盼望署方继续留意和处理，「希望正视问题，已经持续大半年了。」

工厦大堂更贴出告示，说明去年底起出入人数增多，经大厦法团商议后，深夜会加强保安，所有进出人士必须于管业处登记，并规定外卖员不可「上楼」，需通知租户到大堂领取外卖。有其他楼层的职员表示，年初有日加班至深夜，惊见大堂地上堆放了大量无人认领的外卖，亦有外卖员依旧送货上楼，「对其他楼层的租户造成保安隐患。」

涉事工厦贴出告示，规定外卖员不可在深夜「上楼」。

大厦法团加强保安作进出登记

此外，涉事楼层不时有垃圾堆积于楼层的升降机大堂。据知，物管公司曾跟进情况，业主立案法团亦曾邀请大业主和大租户开会，要求处理垃圾，没料大租户外聘的清洁人员为求省事，把垃圾搬至该层的后楼梯，更反指大厦的清洁承办商应一并处理，「物管公司没有妥协，双方周旋几个月仍无法解决。」他听闻，大业主亦对承租户暗中出租予涉嫌「留宿」的小户反感。

观塘工厦林立，不时传出有人非法居住。

屋宇署：如发现违规采取行动

屋宇署回复指，根据批准图则的记录，涉事观塘大厦为工业用途楼宇，署方上周五接获举报，指有关大厦8楼怀疑有分间单位用作住用用途，并已派员到场视察及进行调查，如发现有违规情况，会按《建筑物条例》采取适当跟进行动。

署方指，若发现工厦单位被用作非法住用用途，会向相关业主分别发出中止更改用途令及修葺令，着令中止有关住用用途及纠正危险情况；对于未有遵办法定命令的业主，署方会考虑向相关业主提出检控。任何人无合理辩解而没有遵从根据《条例》发出的中止用途令或修葺令属严重罪行，一经定罪，最高可罚款5万元及监禁1年，及可就罪行持续的每一天，另处罚款5000元。

2021年至2025年，屋宇署年均进行逾580次巡查，合共发现200个工厦处所用作非法住用的用途（见表）。署方强调，工业大厦的设计、图则审批和建造，只拟作工业用途，任何人士均不应在工业楼宇内居住，参与楼宇买卖及租务活动的人士，包括准买家、租户和地产代理等，应查明单位的批准用途，不应把工业用途的单位作住用用途。

物管公司束手无策

涉事工厦的物管公司对违规行为束手无策，有业内人士指，业界只有监察及举报的责任，容易面对取证困难和业主不配合等问题。

香港物业管理及保安业培训导师协会会长刘浩荣指，物管公司有监察及举报的责任。

香港物业管理及保安业培训导师协会会长刘浩荣表示，不少工业大厦也有同类情况，惟物管公司主要负责管理公共地方，当问题牵涉私人单位，业界只有监察及举报的责任，并无权执法。他指出，管理处接获投诉和举报，只能向政府部门反映，如向消防处通报走火通道受阻、防烟门被推开、室内煮食等消防隐患，「只能监察、记录、举报和出信劝喻，不能入屋搜查证据，亦无权对相关单位断水、断电！」

他提到，物管公司向相关部门举报后，往往被要求搜集证据，如涉事单位的租务广告资料、相关人士的出入纪录等，惟业界人手本已紧张，加上涉事租户普遍谨慎答话，若与业主产生磨擦恐更难跟进，「管理公司无法单方面解决问题，并非刻意拖延。」

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