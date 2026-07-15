天文台上午10时05分发出黄色暴雨警告信号

一股活跃西南气流正为广东沿岸及南海北部带来骤雨及狂风雷暴。

【10:05】天文台发出发出黄色暴雨警告信号。

天文台于上午9时发特别天气提示，位于本港西南面的雷雨区正逐渐靠近，预料未来一两小时本港部分地区雨势较大。

天文台上午9时半再发特别天气提示，指未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴。初时雨势有时颇大。日间最高气温约29度。吹和缓至清劲南至西南风，初时离岸及高地间中吹强风。

展望明日及星期五天气仍然不稳定。周末期间部分时间有阳光，亦有几阵骤雨，天气渐转酷热。

分区气温

九天天气预报

受活跃西南气流影响，未来一两日广东沿岸天气不稳定，有骤雨及雷暴。随著高空反气旋逐渐覆盖中国东南部，周末至下周初华南沿岸天色较为明朗，但仍有骤雨。