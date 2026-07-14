6个月大男婴睿锋心衰竭命危 曾心跳过慢须CPR 医管局吁支持器官捐赠

医管局呼吁市民支持器官捐赠。一名留医香港儿童医院、确诊扩张性心肌病变的6个月大男婴睿锋（Rufus）目前情况危殆，急需心脏移植。局方正积极在本地寻求合适心脏，并将尽快启动程序向内地寻求跨境器官捐赠协助。另外，早前公开求心的13岁女童晴晴目前仍危殆，继续等候心肺移植。

睿锋患心肌病命危 属同体型换心轮候首位

医管局表示，现时于香港儿童医院儿童深切治疗部留医的6个月大男婴睿锋（Rufus），确诊扩张性心肌病变并出现心脏衰竭，目前情况危殆。他现时依赖左心室辅助器支援心脏循环功能，并正使用呼吸机及强心药物。心脏移植是目前唯一能延续生命的方案，若未能尽快进行，睿锋随时会出现脑中风、出血、感染及血栓等致命并发症。他现已纳入本地心脏移植轮候名单，并位列同体型病人的首位。

医管局响应病人家长的紧急呼吁，希望市民踊跃支持器官捐赠，积极考虑捐出离世亲人的心脏，遗爱人间，延续大爱。

曾心跳过慢施CPR抢救

睿锋自出生4个月起出现食欲不振及生长缓慢，至2026年6月11日因气喘求诊，确诊严重心脏问题后即日转送香港儿童医院。入院后，他一直需要使用呼吸机，其间曾因心跳过慢及低血压而接受心肺复苏，并于6月29日接受手术安装左心室辅助器。合适的捐赠者体重需介乎6.5至23公斤，血型不限。

鉴于情况危急，医管局除了在本地寻找合适心脏外，亦将尽快向内地寻求跨境协助。若内地有合适的离世者器官，且在当地无合适病人接受移植时，将协调跨境捐赠到港配对。另外，早前家长曾公开求心的13岁女童晴晴目前情况依然危殆，正继续等候心肺移植。医管局呼吁市民踊跃支持器官捐赠，为垂危患者带来重生希望。

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