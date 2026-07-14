世界杯2026｜平和基金加强支援 吁「睇波唔赌波」 戒赌过来人分享重生故事

随著2026世界杯正在举行，由民政及青年事务局管理的平和基金加强宣传「睇波唔赌波 一世无坎坷」的信息，并联同获资助的戒赌辅导及治疗中心加强服务，呼吁市民以健康理性的态度欣赏赛事，远离赌博祸害。如受赌博问题困扰，可及早寻求专业协助，重拾健康人生。

平和基金一直透过举办不同公众教育活动，以及资助非政府组织和学校推行预防教育工作，提升社会大众特别是年轻人对赌博祸害的认识，减低赌博问题对个人、家庭及社会的影响。

民政及青年事务局副秘书长黄昕然表示，政府于2003年成立平和基金，并由民政及青年事务局负责管理。基金多年来透过资助不同机构举办公众教育项目，帮助市民，尤其是年轻一代，了解赌博可能带来的影响及风险，希望透过持续教育及预防工作，减轻赌博祸害对社会的影响。

收手还有机会

曾经深陷赌博泥沼的Sam（化名）分享，最初接触赌博时投注金额并不大，但随著时间过去，赌注愈来愈高。他透露，曾经一场足球赛下注数千元，最高纪录更曾在单场球赛下注达5万港元。「当时基本上一有钱就拿去下注，债务愈滚愈大，整个生活都被赌博控制。」Sam说，长期沉迷赌博除了为他带来沉重债务压力，也令他与家人的关系每况愈下。转捩点来自一次偶然参加戒赌中心分享会，当日一名成功戒赌人士分享「收手还有机会」的故事，令他深受触动。其后，他开始接受中心辅导，在社工及辅导员陪伴下逐步戒除赌瘾，重新建立正常生活。

专业辅导助重建生活

明爱展晴中心高级督导主任伍淑萍指，赌博失调人士普遍存在「追赌」行为，总认为能够透过下一次下注挽回损失，即使不断输钱亦难以停止。她表示，赌博失调者往往会出现强烈赌博冲动，感到「不赌不自在」，严重影响个人生活及家庭关系。因应世界杯期间博彩活动增加，展晴中心特别延长有关赌博问题的查询服务时间，方便有需要人士求助。东华三院平和坊主任黄庆恩表示，中心提供一站式专业戒赌辅导服务，协助受赌博问题困扰人士及其家人，并按个别需要转介至合适社会服务，提供全面支援。

多元支援服务协助戒赌人士重拾人生

现时平和基金资助四间戒赌辅导及治疗中心，包括：

东华三院平和坊

明爱展晴中心

锡安社会服务处勗励轩辅导中心

香港路德会社会服务处路德会青亮中心

此外，平和基金亦资助线上赌博辅导服务平台「Smart i-Change」，为赌博失调人士及其家人提供网上辅导、治疗及支援服务，让求助人士可随时随地寻求协助。

平和基金再次呼吁市民，在欣赏世界杯精彩赛事之余，切勿以赌博增添刺激感，应建立健康正面的生活态度，实践「睇波唔赌波 一世无坎坷」。如有需要，可致电平和基金戒赌热线 183 4633 寻求协助，或浏览线上赌博辅导服务平台 Smart i-Change。