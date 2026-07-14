狗只入食肆︱九龙城中式食肆三度违规 涉餐桌加热食物 食环署发警告信

狗只入食肆新规例上周四（9日）起生效，食物环境衞生署发言人今日（14日）表示，九龙城启德一间获准中式食肆因多次违规在餐桌供应烹煮或加热食物，署方先后作出口头劝喻及警告，惟食肆仍未改善，署方于昨日（13日）向持牌人发出警告信，着令立即纠正。根据规例，若持牌人在12个月内因违反相关附加持牌条件而被发出3封警告信，食环署会考虑取消其准许，并由取消日期起计一年内不得再申请。

九龙城一间获准食肆三度违规

食环署专责队伍早前巡查九龙城区一获准中式食肆时，发现食肆违规供应在餐桌上烹煮或加热的食物，并已先后于7月11日及12日向食肆负责人作出口头劝喻及口头警告。专责人员昨日再次到涉事食肆巡查，发现食肆再度违规，遂向食肆持牌人发出警告信，着令其妥善纠正有关违规情况。

食环署署长袁旭健早前表示，适应期不等于放宽监管，如果影响到环境衞生及食物安全会果断执法。资料图片

强调适应期非免监管

食环署发言人强调，虽然署方将新措施实行的首一个月视为适应期，并采取「先劝喻、后执法」的原则，但这并不代表会放松监管。一旦发现任何严重违规个案，或影响环境衞生、食物安全的情况，食环署必定会果断执法，以确保公众安全及维持制度的公平性。

发言人重申，若获准食肆严重违规，包括于餐桌提供明火煮食、容许格斗狗只或已知危险狗只进入食肆，或容许狗只进入食物室等，食环署会果断执法。署方呼吁所有获准食肆的经营者必须严格遵循有关规定，专责队伍亦会持续进行巡查以协助经营者遵循规定。

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