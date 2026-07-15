花墟重建︱半世纪花店撑「2.0试业空间」 赞门口有位摆花易吸客 料人流增一半

新建信鲜花自上世纪70年代起扎根旺角花墟，早年以鲜花批发为主，其后逐步转型零售，见证花墟半个世纪的变迁。10多年前接手家族生意的第二代负责人陈建衡指，随着港人消费模式改变，加上网购普及，花墟人流和生意下跌6成至7成，支持花墟重建以求新求变。

陈建衡称，其店舖位处花墟道较末端的位置，远离洗衣街及港铁站，人流较少，「人流主要集中在花墟道前半部分，过了园艺街，已经少了7、8成客」，加上近年街客减少，经营压力日增。

除了流失客源外，楼宇老化问题亦令他感困扰。陈建衡指，店舖天花板漏水、石屎剥落情况严重，即使维修后问题仍反复出现，认为有重建需要。他支持市建局推动花墟更新，希望可改善经营环境，并有意参加为受重建影响商户而设的过渡及回迁安排。他坦言，得悉市建局提供相关方案后，对前景感到较为踏实，「唔使四围揾舖，可以等试业空间落成后直接搬入去。」

顾问团队助开网店

对于市建局推出的「花墟2.0试业空间」，陈建衡抱有相当期待。他指出，试业空间位于花墟核心地段，较现时店舖更靠近主路，预计人流可增一半。另一方面，市建局将在试业空间举办不同类型的活动，并加入餐饮元素，他认为有助进一步吸引不同类型的顾客。他又指，鲜花零售十分依赖展示效果，「好多顾客都系先喺门口望吓，有位摆花自然容易吸引客人入店」，故他非常认同试业空间店舖外预留展示空间供花店陈列鲜花的设计。

而在参与社区营造顾问举办活动期间，他开始思考传统花店以外的经营出路，萌生开设网店的念头，希望透过线上业务接触更多客源。在顾问团队的协助下，他早前成功开设网店，目前正处于试运阶段，踏出为业务开拓新市场的第一步。

展望未来，陈建衡相信待日后重建项目落成，花墟整体环境有所改善，将可吸引更多市民及旅客到访。他期望花墟能藉今次更新计划重现活力，在保留传统特色之余，拓展出新的发展空间。

花店转型免淘汰 东主冀花墟更多元

花墟店主郭兰丰26年前在区内开设盆栽店，其后逐步拓展茶艺及陶艺等业务。他接受《星岛》访问时直言，在网购大趋势下，若花墟继续依赖传统鲜花及盆栽买卖，并维持单一经营模式，市场只会不断萎缩，最终被淘汰。

郭兰丰指，不少顾客到实体花店只看不买，看到心仪鲜花会用手机拍照，再到网上搜寻同款花卉，因为「网上价钱往往更平」。他认为单靠卖花已难与网店竞争，花墟必须求变，寻找新出路。

他早于十多年前，已开始逐步转型，除了售卖盆栽外，亦引入茶叶销售及品茶活动等业务，以茶艺配合花艺作双线发展。他觉得花墟未来不应再局限于花卉买卖，而是以「花」为核心主题，结合茶艺、咖啡、艺术及园艺等元素，推动跨界协作的多元发展，吸引市民和旅客停留更长时间，带动区内消费。

另外，郭兰丰认为花墟目前面对的问题，不仅在于经营模式，硬件配套亦是硬伤。他指出，不少市民到花墟，正是希望近距离欣赏和接触花卉，但现时区内行人路及车路狭窄，花店摆放鲜花及盆栽的空间有限，大大影响顾客的体验；另一方面，区内泊车位及上落货空间不足，无论市民驾车前来购物，抑或商户日常运货，均颇为不便。

他希望重建可为花墟提供更有利的营商环境，并借着这个契机，将花墟由传统花卉市场，逐步发展成结合绿化、文化及生活体验的「城中绿洲」，成为市民及旅客的新聚脚点，令花墟未来可更蓬勃发展。

记者：赵克平

摄影：刘骏轩