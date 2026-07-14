港灯「绿色能源梦成真」十周年 中学组诞双冠军 优胜队伍8月赴沪浙考察

港灯「绿色能源梦成真」比赛首次移师香港科学园进行总决赛，由创新科技及工业局副局长张曼莉及港灯董事总经理郑祖瀛主礼。赛事吸引多支队伍以AI及创科理念参赛，中学组由拔萃女书院及啬色园主办可誉中学暨可誉小学夺得双冠军，大专组由专业教育学院（沙田）夺魁，得奖学生8月将赴上海及浙江考察，了解国家最新电力与绿色科技发展。

郑祖瀛致辞时指出，比赛由以往推广绿色能源发展至近年运用AI解决环保问题，充分反映比赛与时并进。张曼莉亦赞扬参赛作品具前瞻性，展现年轻一代灵活的减碳思维。

港灯「绿得开心计划」旗下的环保教育项目「绿色能源梦成真」比赛，十年间已成就超过160个「绿色能源梦」。本届总决赛首度移师香港科学园进行，中学及大专院校的8支晋级队伍同场竞技，展示如何利用人工智能（AI）及创新科技实践绿色低碳生活。

经过激烈角逐，中学组由拔萃女书院的水幕隔热窗「『沁』太软」及啬色园主办可誉中学暨可誉小学的「AI 智惜食」厨余减少系统共同夺得双冠军。大专组冠军则由香港专业教育学院（沙田）的「空调冷凝水回收 – 绿色工程循环系统」获得。

为拓宽同学视野，港灯将于8月组织「绿梦成真」交流团，带领得奖队伍及10位年度最杰出「绿得开心大使」，前往上海及浙江一带实地考察国家电网及最新绿色能源建设，亲身体验国家的科技发展与文化底蕴。

活动期间亦同步举行公众展览，由市民选出「我至 Like 绿梦」大奖，得主分别为可誉中学、新生命教育协会平安福音中学及香港专业教育学院（沙田）。同场举办的 STEAM 及 AI 亲子工作坊吸引约2,000人次参与。家长与子女一同制作太阳能车，并利用 AI 工具推广联合国可持续发展目标，体验绿色科技的乐趣。

另外，港灯「绿得开心计划」今年培训近百位「绿得开心大使」，把节能、可持续发展和人工智能（AI）元素融入环保教育。其中10位本年度获选最杰出的「绿得开心大使」，除获颁奖座和奖学金外，亦将随团参加「绿梦成真」交流团。