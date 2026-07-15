花墟重建︱市建局聘社区营造顾问 咨询地区持份者 探索花墟长远可持续发展

拥有逾百年历史的旺角花墟，是本港最大的鲜花及盆栽批发零售集散地。市建局于2024年3月启动旺角洗衣街/花墟道发展计划，强调在保留花墟特色的同时，透过更新已建设环境及优化营商条件，支援花墟做得更好、走得更远。为此，市建局早前委聘香港社会创投基金担任社区营造顾问，连结不同持份者，共同探索花墟的营商模式及发展方向。机构创办人魏华星接受《星岛》访问时称，团队在半年间接触了项目范围内外逾330名地区持份者，包括花墟的百多间花店、食肆、居民和地区组织等，了解他们对更新方案及花墟未来发展的看法，并逐步建立互信和合作关系。他期望透过持续互动及实践「动态模式」，协助社区长远可自主推动花墟的可持续发展。

魏华星认为，要将花墟发展成为一个多元而有活力的地方，不能只满足个别持份者的需要，而是要凝聚不同人士、群体的共识。因此，社区营造顾问自「落户」花墟后，积极举办工作坊、消费奖赏等不同类型的活动，并联同区内的花店、居民、食肆、地区组织、学校及设施使用者一起「试住做」，共同发掘花墟多元发展的可能性。

魏华星举例指，早前出版社区刊物，除了联同区内商户推出消费券，以带动人流及刺激消费外，亦邀请花店东主在刊物内分享花墟故事，并为刊物封面题字。他表示，不少地区人士均展现出对花墟的深厚感情，愿意踏出一步尝试新事物，共同推动社区发展。

顾问团队在活动的过程中，亦一直透过与持份者互动收集意见及建立互信关系。魏华星称，以这种「动态模式」收集意见，相比利用问卷或咨询会等静态方式，更能协助参与者通过实际行动反思自己的想法，「希望保留甚么、改变甚么，以及不希望出现怎样的改变」。团队亦能借此深入了解社区面对的挑战和需要，引导持份者在互动中建立共识。这种模式不但提升持份者的参与度和投入感，亦有助产生更具体、更有效的成果。

今年母亲节期间，顾问促成了区内的餐厅与花店跨界合作，向惠顾母亲节套餐的食客赠送花束，为节日增添气氛。魏华星坦言，起初游说商户参与并不容易，不时遭到婉拒，甚至被直接回绝指「唔好阻住做生意」，但团队没有放弃，最终不但成功邀得商户参与，事后更有参与餐厅认为合作模式具发展空间，愿意进一步尝试不同项目。

魏华星表示，团队希望透过「动态模式」，创造更多交流和「脑震荡」（brainstorm）的机会，让不同持份者在实践中互相启发、碰撞新想法，并透过共同参与和实际尝试，鼓励商户踏出第一步，以行动验证构思，从而发掘更多发展可能，逐步建立自主创新和持续发展的能力。团队已落实部份由商户提出的创新构思，例如与咖啡店合作，推出结合鲜花与咖啡的产品，探索全新的营商模式；亦有花店东主从活动之中获得启发，自行开设网店拓展业务。这些新尝试反映跨界合作不但能为花墟注入新意，亦有助商户开拓新市场及创造新商机。

他说，团队希望吸引更多有意参与地区事务的「有心人」，并发掘更多鼓励居民和商户参与的新方法。他强调，要说服所有持份者接受新尝试并不可能，但期望「做吓做吓，日久见人心」，在分歧中寻找共识，再由共识中开拓新的可能。未来，社区营造顾问会继续与地区持份者协作，并举办不同活动，促进跨界别合作，探索新合作关系及商机，协助社区重新思考及探索花墟的营商模式及发展方向，提升商户的竞争力，令花墟长远可持续发展。

记者：赵克平