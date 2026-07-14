外卖员工伤索偿9个月未批 工会倡按月发放补偿 参照《雇员补偿条例》计算

政府正研究为数码平台工作者建立工伤保障制度，包括外卖平台从业员。香港食物送递员职工会及香港运输物流业工会联会表示，现时平台提供的工伤保险保障不足，不仅赔偿金额偏低，审批时间亦过长，期望修例时能参照《雇员补偿条例》，改善工伤补偿计算方法，并按月向受伤外卖员发放补偿。

以一个月及一年平均收入计算

外卖员Raj分享指，早前送餐期间与私家车发生交通意外，导致背部受伤，需要休养一个月。香港食物送递员职工会主席韦新远表示，平台现时按受伤前七天收入的75%计算赔偿，并以五星期为上限。由于Raj受伤前一星期接单较少，最终仅获约3,000元赔偿，远低于其平时约3万元的月收入。

香港运输物流业工会联会主席储汉松指出，《雇员补偿条例》下的工伤病假补偿，会按雇员正常收入及工伤期间收入差额的五分之四计算。他建议外卖员工伤补偿参考相同原则，并以过去一个月及一年于所有平台的平均收入作计算基础，取较高者作补偿标准，以更准确反映实际收入水平。

香港运输物流业工会联会主席储汉松，以及多名曾经历工伤事故的外卖员今日接受传媒访问，分享现行制度下的困难与诉求。

外卖员「手停口停」 倡按月发补偿

外卖员Ali则表示，他去年5月工作期间因交通意外受伤，需休养数月，并于同年11月向保险公司提交所有文件。保险公司原称需时一至三个月处理，但至今已九个月仍未批出任何赔偿。韦新远认为，不少外卖员是家庭经济支柱，工伤期间「手停口停」，补偿应按月发放，而非等待所有程序完成后才一次过支付。

兼职外卖员杨先生亦有类似经历。他去年8月冒雨送餐时跌倒，导致右手拇指骨折，今年3月获发约2,700元赔偿。他表示，手指至今未完全康复，更影响正职工作表现，认为按接单量计算赔偿并不公平，希望未来制度与《雇员补偿条例》看齐。

认为外卖员多平台接单可分摊赔偿

对于修例建议规定外卖员在同时开启多个平台接单时受伤，由相关平台共同分担赔偿责任，韦新远表示支持。他指出，不少外卖员同时服务不同平台，由各平台共同承担责任属合理安排。此外，工会亦认为平台应主动向保险公司通报工伤个案，而非仅由外卖员自行处理索偿程序。

工会期望政府藉今次修例完善平台工作者保障制度，建立与传统雇员接轨的工伤补偿机制，确保外卖员因工受伤后可获得合理及及时的支援。

记者、摄影：周育莹