Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

外卖员工伤索偿9个月未批 工会倡按月发放补偿 参照《雇员补偿条例》计算

社会
更新时间：18:36 2026-07-14 HKT
发布时间：18:36 2026-07-14 HKT

政府正研究为数码平台工作者建立工伤保障制度，包括外卖平台从业员。香港食物送递员职工会及香港运输物流业工会联会表示，现时平台提供的工伤保险保障不足，不仅赔偿金额偏低，审批时间亦过长，期望修例时能参照《雇员补偿条例》，改善工伤补偿计算方法，并按月向受伤外卖员发放补偿。

以一个月及一年平均收入计算

外卖员Raj分享指，早前送餐期间与私家车发生交通意外，导致背部受伤，需要休养一个月。香港食物送递员职工会主席韦新远表示，平台现时按受伤前七天收入的75%计算赔偿，并以五星期为上限。由于Raj受伤前一星期接单较少，最终仅获约3,000元赔偿，远低于其平时约3万元的月收入。

香港运输物流业工会联会主席储汉松指出，《雇员补偿条例》下的工伤病假补偿，会按雇员正常收入及工伤期间收入差额的五分之四计算。他建议外卖员工伤补偿参考相同原则，并以过去一个月及一年于所有平台的平均收入作计算基础，取较高者作补偿标准，以更准确反映实际收入水平。

香港运输物流业工会联会主席储汉松，以及多名曾经历工伤事故的外卖员今日接受传媒访问，分享现行制度下的困难与诉求。
香港运输物流业工会联会主席储汉松，以及多名曾经历工伤事故的外卖员今日接受传媒访问，分享现行制度下的困难与诉求。

外卖员「手停口停」 倡按月发补偿

外卖员Ali则表示，他去年5月工作期间因交通意外受伤，需休养数月，并于同年11月向保险公司提交所有文件。保险公司原称需时一至三个月处理，但至今已九个月仍未批出任何赔偿。韦新远认为，不少外卖员是家庭经济支柱，工伤期间「手停口停」，补偿应按月发放，而非等待所有程序完成后才一次过支付。

兼职外卖员杨先生亦有类似经历。他去年8月冒雨送餐时跌倒，导致右手拇指骨折，今年3月获发约2,700元赔偿。他表示，手指至今未完全康复，更影响正职工作表现，认为按接单量计算赔偿并不公平，希望未来制度与《雇员补偿条例》看齐。

认为外卖员多平台接单可分摊赔偿

对于修例建议规定外卖员在同时开启多个平台接单时受伤，由相关平台共同分担赔偿责任，韦新远表示支持。他指出，不少外卖员同时服务不同平台，由各平台共同承担责任属合理安排。此外，工会亦认为平台应主动向保险公司通报工伤个案，而非仅由外卖员自行处理索偿程序。

工会期望政府藉今次修例完善平台工作者保障制度，建立与传统雇员接轨的工伤补偿机制，确保外卖员因工受伤后可获得合理及及时的支援。

记者、摄影：周育莹

最Hit
01:54
DSE放榜2026︱6科5**状元共24位 包括14男及10女 当中11人成超级状元
社会
5小时前
01:44
「日本城」再见？7.15起改名为「真好城JHC」 母公司：单一产地标签不再反映经营模式
社会
9小时前
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
9小时前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
家居装修
14小时前
港女OL晒「绿咭」求转行做地盘！行内人激推地盘一隐藏工种：免体力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
港女OL晒「绿咭」求转行做地盘！行内人激推地盘一隐藏工种：免体力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
时事热话
6小时前
施南生离世丨俞琤连发3帖文送别半生挚友 晒拥抱照悼念揭生前最珍贵一幕
施南生离世丨俞琤连发3帖文送别半生挚友 晒拥抱照悼念揭生前最珍贵一幕
影视圈
5小时前
亲戚教「奸招」轮公屋！后生仔激愤「社会就系俾你哋害死」 网民无奈叹：社会生存方法
亲戚教「奸招」轮公屋！后生仔激愤「社会就系俾你哋害死」 网民无奈叹：社会生存方法
饮食
7小时前
18岁女子诱骗4网友到荒郊洗劫 18岁女子诱骗4网友到荒郊洗劫 女子与的士司机分囚10年与4年半 男同党顶证后囚7年
18岁女子诱骗4网友到荒郊洗劫 与的士司机分囚10年与4年半 男同党顶证后囚7年
社会
7小时前
九龙湾淘大行人天桥开通 接驳港铁站/东九文化中心 街坊告别日晒雨淋：几十年梦想终于实现
九龙湾淘大行人天桥开通 接驳港铁站/东九文化中心 街坊告别日晒雨淋：几十年梦想终于实现
生活百科
9小时前
港人北上养老现爆炸增长 付150万住低密度社区 72岁伯伯大赞职员「贴心过自己仔女」
港人北上养老现爆炸增长 付150万住低密度社区 72岁伯伯大赞职员「贴心过自己仔女」
商业创科
6小时前