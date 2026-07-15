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DSE放榜2026．持续更新︱沙田王锦辉中小学、保良局罗氏基金中学首诞状元 保良局董玉娣中学首有女状元

社会
更新时间：07:55 2026-07-15 HKT
发布时间：07:55 2026-07-15 HKT

【DSE放榜2026/香港中学文凭试/状元】2026年香港中学文凭试（DSE）今日（15日）放榜，考评局已公布，本届文凭试共诞生14男10女，共24名状元，再创历届新高，当中有6男5女，共11名「超级状元」（即6 科5**、公民科达标，以及数学延伸部分获得5**）。另有15,973名日校考生达到「332A22」成绩，占总数43,534名日校考生的36.8%，符合八大院校一般最低收生要求。《星岛头条》直击2026DSE放榜全过程！

DSE状元及学校名单持续更新

【07:55】皇仁书院有1名超级状元、2名状元。喇沙书院有1名超级状元及1名状元。

【07:45】香港浸会大学附属学校王锦辉中小学有一位女状元，名为刘子湉，是该校首位。

【07:18】据了解，将军澳区的保良局罗氏基金中学、沙田崇真中学，首次有状元诞生；保良局董玉娣中学连续两年有状元，亦是该校首诞女状元。

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