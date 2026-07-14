Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜平和基金加强支援 吁「睇波唔赌波」 戒赌过来人分享重生故事

社会
更新时间：18:18 2026-07-14 HKT
发布时间：18:18 2026-07-14 HKT

最Hit
01:44
「日本城」再见？7.15起改名为「真好城JHC」 母公司：单一产地标签不再反映经营模式
社会
7小时前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**状元共24位 包括14男及10女 当中11人成超级状元
社会
4小时前
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
7小时前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
家居装修
12小时前
18岁女子诱骗4网友到荒郊洗劫 18岁女子诱骗4网友到荒郊洗劫 女子与的士司机分囚10年与4年半 男同党顶证后囚7年
18岁女子诱骗4网友到荒郊洗劫 与的士司机分囚10年与4年半 男同党顶证后囚7年
社会
5小时前
港女OL晒「绿咭」求转行做地盘！行内人激推地盘一隐藏工种：免体力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
港女OL晒「绿咭」求转行做地盘！行内人激推地盘一隐藏工种：免体力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
时事热话
4小时前
亲戚教「奸招」轮公屋！后生仔激愤「社会就系俾你哋害死」 网民无奈叹：社会生存方法
亲戚教「奸招」轮公屋！后生仔激愤「社会就系俾你哋害死」 网民无奈叹：社会生存方法
饮食
6小时前
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
生活百科
7小时前
九龙湾淘大行人天桥开通 接驳港铁站/东九文化中心 街坊告别日晒雨淋：几十年梦想终于实现
九龙湾淘大行人天桥开通 接驳港铁站/东九文化中心 街坊告别日晒雨淋：几十年梦想终于实现
生活百科
7小时前
施南生离世丨甄子丹舒淇等发文悼念 刘天兰不舍「大姐姐」成龙忆施南生飒爽与风骨
施南生离世丨甄子丹舒淇等发文悼念 刘天兰不舍「大姐姐」成龙忆施南生飒爽与风骨
影视圈
6小时前