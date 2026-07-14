宏福苑收购︱已签约业主分享喜悦 期待一下步拣楼 何永贤：解说专队尽全力释疑解难

宏福苑长远居住安排的推展步伐不断向前，房屋局局长何永贤今日（14日）在社交平台发布最新影片，交代宏福苑收购计划的最新进展。截至7月10日，「收购宏福苑业权有限公司」已成功与超过550位宏福苑业主签署正式买卖协议。

何永贤在帖文指，不少早前已签署「接受收购建议信件」的业主，近期已陆续签妥正式买卖协议，标志著收购进程迈出重要一步。当局在早前举办的睇楼团中，亦接触到已顺利签约的业主邝氏夫妇。

邝氏夫妇大赞社工不辞劳苦：过程相当暖心

邝氏夫妇在分享感受时坦言，进行楼宇买卖时最担心的便是遇到诈骗陷阱。然而，在此次收购过程中，凭借东华三院提供的「法律配对服务」，以及特区政府「解说专队」的从旁支援，大大增加了他们的信心。

此外，邝氏夫妇亦特别感谢「一户一社工」计划的协助，大赞社工热心且不辞劳苦，甚至帮忙搬运物品，令整个过程相当暖心。他们形容，完成签署正式买卖协议后终于可以「少样嘢担心」；当被问及下一个目标时，邝太面带笑容地表示期待接下来「拣楼」环节。

何永贤表示，邝氏夫妇的喜悦也鼓励着「解说专队」继续努力，尽力帮助业主释疑解难。当局也会继续携手各界努力支援，将香港社会的暖意化作前行的动力。

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