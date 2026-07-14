申诉公署转型「主动型机构」 去年调解逾千宗申诉 全年投诉料达6840宗创新高

申诉专员公署今日（14日）到立法会交代最新工作详情，申诉专员陈积志透露公署正逐步转型为具前瞻视野与制度改革功能的「主动型机构」。过去一年，公署成功调解1,145宗申诉，占已跟进个案7成；本年度首三个月接获投诉达1,710宗，全年料创新高达6,840宗，印证市民对公署的高度信任。

公署会提交建议 落实「一个政府」理念

针对处理复杂民生个案时常遇上跨部门沟通问题，选委界陈凯欣指，在市民眼中「只有一个政府」，询问未来能否走多一步加强协调，明确设立较高层次的跨部门恒常协调机制。陈积志坦言，许多公务员有心做事但欠缺主动牵头人，令部分问题拖延，公署会考虑提交建议，落实「一个政府」的理念。

此外，陈凯欣亦关注公署主动调查结束后的跟进机制，陈积志强调公署设有严格的监察机制，部门必须每隔数月提交进度报告，而较大规模的主动调查建议平均只需十至十一个月便能落实。

公署不干预高层次政策

九龙西梁文广关注市民求助时，往往被政府部门的行政指引「卡住」，举例指曾有一位祖母因法例无法取得孙儿的抚养权，令她十年间也无法达至公屋指引要求，申诉无门。他询问公署如何处理这些因行政指引而衍生的小众个案，以及如何鼓励这类市民向公署求助。

陈积志指，公署并不干预由行政会议或立法会决定的高层次政策，但针对行政安排及指引是否合理，正正是公署的核心工作。他指，早前对医管局借出轮椅或拐杖的安排进行全面调查，发现旧有指引要求归还物资时，必须出示收据才能退回按金。此举对容易遗失单据的老人苛刻，公署成功促使医管局修改指引，故呼吁地区议员多向街坊宣传公署的求助途径。

基层住屋困境是会议的另一核心焦点。民建联九龙东张培刚指，现行公屋调迁机制将最挤迫住户排在最前，令居住密度介乎每人5.5至7平方米的合资格租户长期未能拣楼。他举例指，有4人家庭蜗居于24平方米的单位，苦候十年仍未能成功调迁，建议署方检视排序安排或放宽标准。陈积志指，公屋课题一直属主动调查行动的重点系列，并分享公署正联同相关部门，积极协助基层家庭。

医委会例子证间接监管机制奏效

选委界简慧敏询问，已停运的九广铁路公司仍在受监察机构名单，而港铁公司却未被纳入，促请署方关注近期港铁监察问题。陈积志解释，港铁前身地下铁路公司曾属公署调查范围，但私有化后才将其剔除。

不过他表示，公署能透过监管港铁的运输及物流局、运输署等政府部门作间接监察，因此港铁服务的投诉，公署仍能有效处理。他以香港医务委员会为例，虽然该会不在直属监察106机构的名单内，但公署早前透过调查提供秘书处服务的衞生署，成功促成21项改善建议，证明间接监管机制同样奏效。

记者：陈耀霆