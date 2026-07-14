兼职「麦当劳姐姐」到餐厅「掌舵人」 见证员工成长最满足

麦当劳不仅是许多年轻人的职涯起点，更让人才展翅高飞。第4届《管理发展专业文凭（资历架构第5级）》（QF5）毕业礼上周五举行，今届毕业生阿Yu自15岁起加入麦当劳，由负责筹办生日会的兼职「麦当劳姐姐」（顾客服务团队）起步，历经12年磨练，今年3月正式成为麦当劳上水名都广场餐厅总经理，如今更致力发掘璞玉，助力新一代潜力员工发展。

麦当劳是阿Yu的第一份工作，本来只为在暑假时打发时间，因表现出众获上司赏识，短短3年已升任经理，更邀请她协助筹备新舖开业并训练团队，从此踏出舒适圈。阿Yu坦言，成为餐厅总经理后，需统筹全店大小事务，「也要带领同事向目标前进」。阿Yu更定下新目标，期望未来能挑战管理规模更大的餐厅。

阿Yu的职涯跃升，得益于香港麦当劳有如「职场商学院」的培训体系，透过修读QF5课程，让她学习人员、产品及场地管理等知识，协助她理解每项决策背后的逻辑。她指，「一边上课学习一边上班实战，两者相辅相成，让我作出每项管理决策时更有信心和安全感。」前线工作常见的突发状况，更训练她处变不惊的解难能力。

麦当劳建立了一套清晰的晋升阶梯，并赋予每个餐厅总经理「薪火相传」的使命。这种文化如今在阿Yu身上延续，作为相对年轻的「掌舵人」，她弃用高压说教，改以平辈般的沟通建立信任，致力发掘具潜质的人才。对阿Yu而言，管理餐厅最大的满足感并非业绩，「最深刻是看见亲自训练的组员，由对未来没方向的年轻人，蜕变成愿意承担的新世代领袖。」