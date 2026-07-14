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McCafé咖啡师屡获奖 修读QF5晋身餐厅总经理

社会
更新时间：15:27 2026-07-14 HKT
发布时间：15:27 2026-07-14 HKT

行行出状元，成功从来不只有一种模样。今届《管理发展专业文凭（资历架构第5级）》（QF5）毕业生Edison正是最好的印证。中五暑假那年，Edison因觉得「有型」而加入McCafé担任兼职咖啡师；当年自认不是「读书料」的少年，如今获得学士学位同等资历，更晋升为信德中心麦当劳的餐厅总经理。他感慨：「公司的发展阶梯非常完善，只要同事有决心，公司非常乐于给予他们转换跑道的机会。」

Edison坦言自己从不喜欢读书，原先仅有基础文凭学历，从未想过能取得学士学位同等资历。10年前加入麦当劳时，只因觉得咖啡师工作「有型」而自荐调任，其后逐步晋升，更在公司支持下参加咖啡竞赛，并凭着对拉花的热忱屡获奖项。

疫情期间，他协助发展公司线上学习系统，并尝试不同岗位，逐渐向往餐厅总经理一职。透过修读QF5课程，他今年终于达成心愿，成为独当一面的餐厅总经理。Edison指出，麦当劳透过QF5课程的系统化培训，让他学到餐厅营运专业之余，亦掌握了决策与沟通等软技能。

无独有偶，餐厅内2位应届DSE考生亦对咖啡感兴趣，让Edison仿佛看到了昔日的自己。他不吝给予职涯建议，希望让同事明白「机会尽在麦当劳」。他亦指出，公司节奏迅速、产品推陈出新，适合喜爱新挑战的员工。例如2024年日本人气McGriddles登陆香港时，引起城中热话，担任盘存系统专家的他，须协调辖下8间餐厅库存，挑战虽大，却也成为其最难忘的回忆。

 

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