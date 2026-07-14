麦当劳QF5文凭等同学士学位资历 餐厅为课室 实战作教材

香港麦当劳致力为不同背景的人才铺路，开拓多元的专业发展阶梯，让他们在新世代找到另类出路。其《管理发展专业文凭（资历架构第5级）》（QF5）获政府资历架构认可，资历级别等同学士学位，更由公司全额资助员工「带薪」修读，开创饮食业界先河，让员工在理论课堂以外，以餐厅为课室，以实战为教材，在「职场商学院」中发光发亮。

香港麦当劳招聘的员工来自不同背景，即使起点不同，只要把握机会，人人皆有机会迈向成功。QF5不仅提升学员的管理与领导能力，更为餐饮从业者开拓发展空间。课程为期30个月，内容围绕餐厅管理专业，包括业务管理、人力资源、餐厅管理、部门领导、顾客服务、生产品管及值班管理等七大核心单元。课程设计与香港麦当劳的职涯发展阶梯紧密连系，由见习经理起步，逐步衔接至餐厅总经理岗位，每一个晋升阶段均配合相应课堂、实务训练及考核评估，让员工在拾级而上的过程中，循序渐进掌握管理知识、营运技巧及领导能力，为晋身餐厅管理人员奠下稳固基础。

每个单元均设有考核作评估，以确保员工在修读该课程后能达到专业水平。

以DSE毕业生为例，现在加入麦当劳成为见习经理，月薪由17,500港元起，更享弹性5天工作周，最快30个月可晋升为餐厅总经理，同步取得等同学士学位的专业资历。