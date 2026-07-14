麦当劳管理发展专业文凭 4年近290餐厅总经理获学士学位同等资历 创「职场商学院」培育餐饮管理人才

作为全球快餐巨头的麦当劳，不仅为顾客提供美食，更为员工开拓更宽广的道路，是他们职涯上的「伯乐」。香港麦当劳为餐厅管理组员工开办的《管理发展专业文凭（资历架构第5级）》（QF5）犹如「职场商学院」，该课程于2023年获香港政府资历架构认可，成为全港饮食业首个达资历架构第5级、学士学位同等资历的企业培训课程，短短4年间已成功将近290名餐厅总经理培育成餐饮管理人才。第4届毕业典礼上周五（10日）圆满举行，一众应届毕业生戴上四方帽，一同麦麦成就理想。

一众餐厅总经理完成取得《管理发展专业文凭（资历架构第5级）》，取得学士学位同等资历。

第4届毕业典礼上周五举行。

为庆祝一众毕业生完成课程并通过考核，麦当劳特别举办毕业典礼，由香港麦当劳行政总裁黎韦诗及香港资历架构秘书处总经理黎英伟共同颁发证书，对毕业生的专业和努力予以肯定。黎韦诗表示，麦当劳作为全港最大年轻人雇主之一，一直贯彻「机会尽在麦当劳」的人才理念，「相信每一位同事只要有适当嘅培训、机会同支持，都可以发掘潜能、建立自信，逐步开展属于自己嘅事业方向」。

理论结合实战培育独当一面管理人才

黎韦诗赞扬每位毕业生都是「真正独当一面的专业管理人才」，同时兼顾工作、家庭与进修并不容易。她直言：「你们用行动打破大众对餐饮业的固有印象，证明只要愿意学习、勇于挑战，无论起步点在哪里，都可以开创属于自己的成功道路。」

香港麦当劳行政总裁黎韦诗（左）与资历架构秘书处总经理黎英伟（右）共同颁发证书予毕业生代表Edison（中）。

麦当劳透过系统化培训与完善晋升机制，让不同背景、学历的员工皆有机会发挥所长。今届毕业生代表Edison，透过公司培训与自身努力，由McCafé咖啡调配师起步逐步晋升至上环信德中心餐厅总经理，印证在麦当劳的无限可能。Edison在致辞时表示，从首日加入麦当劳到今日正式毕业，「一路走来，麦当劳单止教我如何做好每件事，更教懂我如何做一位领袖，带领团队、解决问题。」

首届毕业生、机场禁区餐厅总经理Rita（中）向一众「师弟妹」分享心得。

他坦言，课程极具实用价值，回想当初晋升为餐厅总经理时，「一开始便要应付整间餐厅的工作」，因此倍感压力；然而课堂所传授的沟通、领导、解难及压力管理等技能，均令他更好装备自己承担重任。他深信，未来仍有许多挑战，但只要保持初心、坚持做好每件事，每一步都将走得更稳健，获取更多成果。