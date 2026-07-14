西医戴港盛涉滥发免针纸案 戴自辩称基于病人病况 诚实发出免针纸

81岁注册男西医戴港盛涉滥发逾千张俗称「免针纸」的新冠疫苗接种医学豁免证明书，与女商人同被控不诚实取用电脑罪。戴港盛今出庭自辩，称案发时求诊病人报称胃酸倒流、心口痛及淋巴有问题等，基于病况不受控，可能非常严重，例如患有心脏病或癌症等，所以他发出「免针纸」，又指当时自己「一定系诚实」。案件下午续审。

戴港盛指涉案病人情况均适合获发免针纸

戴港盛今辩称，他在1973年于缅甸仰光医学院毕业，1975年起在香港行医，现已退休，他并没有案底。

案发时，病人杨联欣求诊。戴称杨当时表示「胃炎好严重，时不时胃酸倒流」，他认为属于「比较可能未经控制个啲疾病」，可能非常严重、甚至患癌，须经进一步检查。杨亦表示曾经做手术、血压低及有敏感，戴认为杨不适合接种疫苗，故向她发出免针纸。戴又称他发出免针纸时，「我一定系诚实」。

戴亦向病人刘启南发出免针纸，刘当时心口痛、心跳快、体重下降及肝酵素上升。戴称心脏疾病是较严重的慢性疾病，「随时都系急症，分分钟无命」、「如果不受控制，好似我爸爸，50几岁就无命」。

病人余浩铭颈部肿胀及疑有淋巴问题，戴称其情况「完全适合」发出免针纸，淋巴肿胀可以由不同原因引致，有可能患癌，「淋巴肿可大可小……因为肿得好大，我记得」。

戴称在不肯定情况下最好不打疫苗

戴亦曾向病人徐志铭发出免针纸，徐患皮肤病，而同行家属又指他容易疲倦、睡得不好及有「三高」问题，加上徐有药物，所以发出免针纸。戴又称徐满足「指引」的条件，法官练锦鸿一度质疑戴的指引来源，又问戴有否收到衞生署发出的正式指引，戴却称「正式个指引，佢变嚟变去，我无收到」。

根据戴的笔记，病人林映芝亦有心口不适和心跳快等病史，戴同样向林发出免针纸，称心口痛不受控制，而林的父亲曾做心脏手术，增加了风险性，须进一步检查，可能患有心脏病。戴称在不肯定的情况下，最好不要接种疫苗，「坏处多过好处」。

练官关注，林曾表示她饮咖啡后心跳较快，「我饮红牛都心跳快」，并问戴当时有否为林检查。戴称有，但却没有写下记录。他解释可能当时林的心跳不是很快，又指心跳快是林告诉他的病史。

称卧底警以「假身份证冒充儿子」取免针纸

案发时，警方曾派卧底警员到戴的诊所调查。戴称当时警员报称心口痛，他不记得对方有否报称心脏病，但基于心口痛是未受控制疾病，他仍发出免针纸。

有卧底警员亦报称家中儿子需要免针纸，戴称警员「自导自演」，以「假身份证」冒充儿子及试图取得免针纸，做法对他非常不公，并强调他当时没有发出对方儿子的免针纸；惟根据控方证物，戴有向警员儿子发出免针纸。

被告戴港盛及杨瑷瞳，同被控于2022年2月10日至9月20日，串谋欺诈医务衞生局职员，即不诚实地及虚假地表示医健通（资助）系统中获发「新冠疫苗接种医学豁免证明书」的人士经已接受医疗评估，对复必泰和科兴疫苗有禁忌症，因健康原因不适合接种新冠疫苗。戴另被控13项交替控罪，及被控3项洗黑钱罪，涉款逾1000万元。

案件编号：DCCC1239/2023

法庭记者：王仁昌