「全民AI」普惠计划正式启动 助青年化AI为就业技能 孙东：不懂AI者将被懂AI者取代

香港科技园公司今（14日）宣布正式启动「全民AI」普惠计划，目标惠及超过20,000名人才，透过进阶课堂、应用比赛、实习与职业博览等活动，帮助大学生、青年研究员及专业人士将人工智能知识转化为就业能力。创新科技及工业局局长孙东表示，政府的工作重点是大力培育青年创科人才，坚信AI不会取代人类，但不懂AI的人，很有可能会被懂AI的人取代，呼吁年轻人好好装备自己。

计划从三大维度推进

孙东今日主持计划启动礼时指出，政府一方面积极普及AI，另一重点是大力培育青年人才，会通过「点面结合」方式推进计划。「面」是透过社交媒体让更多市民认识AI，「点」则是今次启动的「全民AI」普惠计划。该计划从三个维度着手，包括基础普及、专业转化及实务提升。他补充，今日科学园的启动礼正是从「专业转化」维度出发，协助大学生、青年科研人员及专业人士将AI知识转化为实务应用与就业能力；其余两个范畴将分别由数码港及香港生产力促进局于稍后启动。

谈及AI对就业市场的影响，孙东认为，计划能全面提升本地年轻人的AI专业素养，以应对未来就业市场的挑战。他坦言，AI发展势头迅猛，势必对全球就业格局带来冲击，「我坚信AI不会取代人类，但不懂AI的人，很有可能会被懂AI的人取代。」他再次呼吁年轻一代抓紧进修机会。

加速发展与有效监管并行

针对AI衍生的伦理议题，孙东表示，政府在全力推动AI发展的同时，一直高度重视治理工作。他举例，近年已陆续推出《政府人工智能道德框架》及《生成式人工智能应用指引》等，为业界提供具体指引。目前政府已成立专班，检视现行法律体系中的漏洞，并积极筹划建立更专业的法律框架，以规管未来AI的发展。他强调，香港的立场与国家一致——既要加速发展，亦要「管得住、管得好、用得好」。

此外孙东指出，无论是河套香港园区、新田科技城，还是沙岭国际数据园区，AI产业均属未来发展的重要元素。以河套园区为例，首两座大楼已吸引逾90家企业进驻，当中超过四成与AI相关；沙岭国际数据园区正加紧建设全港最先进的算力基础设施，预计明年起陆续投入使用，届时可提供18万PFLOPS的算力，相信AI会是未来科研和产业的发展主旋律。

比赛提升AI应用素养

计划包含多个学界活动，包括「全港大专生机械人大赛」、「Hong Kong Techathon+」、大湾区与海外考察等。被问及部分活动已举办多年会否加入新元素，科技园首席人才总监王秀丽回应称，今届「全港大专生机械人大赛」虽沿用传统赛事框架，但已注入AI应用元素，内容与过往AI尚未普及的年代截然不同。她指出，现时提倡「产业AI化」，相关比赛有助参赛者提升AI应用素养。

「全民AI」普惠计划透过举办AI大师班、工作坊及讲座，提供逾5,000个学习名额，协助人才考取业界认可的专业资历，全面提升AI素养。王秀丽补充，名额没有特定门槛，欢迎不同背景人士参加。

科技园公司主席钟郝仪致辞时表示，旗下实习计划反应热烈，今年共收到逾万份申请，最终录取超过500名来自海内外顶尖学府的学生，包括清华大学及史丹福大学等。她强调，科技园将持续连系学术界、产业界与初创企业，为人才提供行业曝光、职涯发展及创业机会。

记者：周育莹

摄影：苏正谦

