快乐学童调查揭三成学童长期不快乐 初中生压力大 亲子沟通不足成主因

香港妇联今日(14日)召开2026快乐家庭及学童调查发布会，结果显示学童整体快乐比例维持平稳，但超过三成学童长期陷于负面情绪，当中以初中生情绪困扰最为严重。调查亦反映了亲子沟通不足、各阶段学业压力、校园心理支援短缺等问题，其中减少标准化考试更是学童连续三年最大诉求。

成功访问近2000人 47%学童间中感到快乐

今年是香港妇联第十次按年进行「快乐家庭」及「快乐学童」专题研究；调查于4月28日至5月31日进行，对象为有18岁以下子女的家长及就读小学或中学的学童，最终共回收有效问卷2,103份，合计访问了887个18岁以上居民和1216个18岁以下的香港学童，研究生态环境对港人快乐程度的影响。

香港妇联社会政策研究委员会副主席陈纯纯表示，调查显示，47%学童间中感到快乐。

香港妇联社会政策研究委员会副主席陈纯纯表示，调查显示，47%学童间中感到快乐，19%长期开心，合计34%大部分时间或从未感受快乐；当中情绪低落学童内，初中生占38%，为各学段最高。陈纯纯指初中生同时面对青春期身心转变与课业难度急升，压力常被家长误判为正常青春期反应，有需要建立家校联合的早期情绪识别及干预机制。她补充各学段各有压力，近半高小生忧虑升中适应，社交焦虑持续上升；七成初中生难应付课业，26%长期承受家长过高期望；高中生则多为升学就业前路迷茫。

社会政策研究委员会副召集人兼秘书长马淑燕分析亲子沟通对学童情绪的影响。

与家人倾谈不足半小时 不快乐比率达42%

社会政策研究委员会副召集人兼秘书长马淑燕分析亲子沟通对学童情绪的影响，每日与家人倾谈不足半小时的学童，不快乐比率高达42%，仅28%学童每日亲子交流逾一小时。学童情绪低落时，逾五成依靠上网打机纾压，愿意向家人或专业辅导人员倾诉者甚少。校园心理支援方面，近半学童认为相关资源不足，52%学童盼减少标准化考试，该诉求连续三年排行第一。

香港妇联副主席、社会政策研究委员会召集人欧阳宝珍。

家庭快乐指数较去年温和回升

香港妇联副主席、社会政策研究委员会召集人欧阳宝珍最后作总结，今年家庭快乐指数58.6%，较去年57.6 %温和回升，反映经济环境略见改善，惟低收入家庭仍面对生活开支及育儿资源短缺等结构性压力。而10年追踪数据证实家庭幸福感直接影响学童心理状态，她提出推行弹性工时、扩大儿童照顾券、改革考试评核、增设中学职业体验、育儿家庭优先配屋等建议，呼吁政府、学校、社区多方合作支援家庭及学童。

实习记者、摄影：张颂恩