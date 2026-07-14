医疗助理涉病房非礼女同事 事主供称为病人量血压时感臀部被手掌扫一下

35岁男医疗助理涉嫌于今年初，在律敦治医院的病房内摸女同事臀部。他否认猥亵侵犯罪，今于东区裁判法院开审。女事主指为病人量血压时感觉臀部被人扫一下，回头便见被告在身后。事主直言床与床之间狭窄，但作为正常成年人理应不会「夹硬摄入去」，她不同意会发生不小心的碰撞。

女事主：感觉臀部遭温热手掌扫一下

被告黄智恒，被控于2026年1月29日，在香港湾仔皇后大道东266号律敦治医院某病房内猥亵侵犯X。承认事实指，女事主X及被告于2025年分别入职律敦治医院，X任职登记护士而被告是病人服务助理。两人于案发当日在涉案病房内工作。

女事主X于屏风后作供，指与被告不相熟，她仅认得被告。X忆述当日返早更，早上6时45分到达医院上班，而被告是通宵更。X到案发病房为其中41号病床的病人量血压，期间突然感觉臀部被人从左至右「扫咗一下」，历时约一秒。X立即转头，见到被告在身后，并正离开41号床与邻床之间的走廊。

X形容二人距离仅约5厘米，她感觉触碰臀部的是有温度的手掌，她明言无同意被告的触碰。X接受盘问时表示，遭被告触碰臀部后感到「好惊」，她站在两床之间约半分钟，之后再继续工作，她无将事件告知他人。

X同意通宵更同事在下班前需要熄灭病床的床头灯，但不同意在触碰发生的当下，被告正在熄床头灯。她指在进入病格时，她自行打开天花板上的灯，她见到病格内8张床的床头灯皆熄灭。

正常成年人不会「夹硬摄」过两床间狭窄走廊

X否认在案发时间曾与被告对话或交接，她强调二人职级不同，她只需要与通宵更的护士交接工作。X指因41号病床的病人需用监察仪器，故她不能在床尾进行量血压的程序。

辩方指出X曾在事发前告知被告，她花五千多元买机票去北海道，及问被告价格。X否认，又表示她与被告仅有工作上的交流，她甚至无被告的联络方式或社交媒体。辩方又质疑，X在警方口供中曾表示被「微暖的物体」触碰，后补充是手掌和手指。X解释她无目击到被告的手掌，但根据当刻的感觉相信是手掌。

辩方另指，案发于两张病床中间阔约1米的走廊，X同意两人一同站在该处是狭窄，但不同意会发生「唔小心嘅碰撞」。她直言被告仅比她胖，不算身形庞大。X认为正常成年人不会「夹硬摄入去」狭窄的空间，会有意识避开这些碰撞。她不同意到41号病床量血压时，被告已在两张病床中间；她亦否认在床尾俯身，被告离开两张病床中间时，二人的臀部互碰。

案件编号：ESCC641/2026

法庭记者：雷璟怡