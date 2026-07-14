大埔宏福苑大火丨总承建商宏业建筑工程遭呈请清盘 9.23开庭

去年11月26日大埔宏福苑大火造成168人死亡，79人受伤，大维修总承建商宏业建筑工程有限公司、2名董事54岁侯华建及52岁何建业等9名被告被控5项误杀罪。宏业与永顺（香港）工程有限公司分别担任屯门怡乐花园大维修工程的大判及二判，去年被指拖欠工人薪金，昨一同遭债权人陈艳入禀高等法院呈请清盘。根据司法机构网页显示，案件已排期于9月23日处理。

宏福苑大维修工程顾问鸿毅建筑师有限公司被控5项误杀罪、3项串谋诈骗罪及4项逃税罪，上月底遭债权人唐耀国入禀呈请清盘。根据司法机构网页显示，案件已排期于9月16日处理。

鸿毅董事40岁黄侠然、宏业董事54岁侯华建及52岁何建业、鸿毅44岁注册检验人员吴跃、60岁洪国伟、41岁钟素芬、33岁李敏、两间工程公司鸿毅建筑师有限公司和宏业建筑工程有限公司，合共9名被告被控串谋诈骗、洗黑钱、企图妨碍司法公正等20罪。其中黄侠然、何建业、吴跃、鸿毅及宏业共5名被告被控5项误杀罪。5项控罪内容按寻获168名死者的大厦分类，包括宏昌阁81人、宏泰阁82人、宏新阁及宏道阁各2人，以及宏盛阁1人。

案件编号：HCCW531,532/2026

法庭记者：陈子豪