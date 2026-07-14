18岁女子诱骗4网友到荒郊洗劫 与的士司机分囚10年与4年半 男同党顶证后囚7年

4年多前18岁女子在3日内诱骗多名网友，带对方乘的士到元朗荒山野岭后，多名男同党将网友拉出车外施袭，逼使网友交出金钱及提款卡等，夺去了约10万元，又逼使另外2名男女事主自慰及舔阴。经审讯后，案中女子被裁定抢劫等3罪成，今早于高等法院被判监10年，负责接载事主的士司机则勒索罪成，监禁4年半;早已承认抢劫、刑恐等5罪、且在审讯中出庭顶证被另两被告的男同党，则被判监7年。法官谭耀豪判刑时指被告每次犯案手法雷同，反映案件涉及犯罪集团故需加刑。

同案另3人早前分别判囚1年10月至9年半

27岁男同党刘家裕承认5项抢劫、企图抢劫及刑事恐吓罪，审讯时以污点证人出庭顶证现年23岁无业女侯恩琪及65岁的士司机麦剑文。陪审团其后一致裁定侯恩琪2项抢劫及1项企图抢劫罪成，另一致裁定麦剑文勒索罪成。同案中另外3名男同党早前分别判囚9年半、5年8个月及1年10个月。

女被告被捕后狱中产子

谭官引述辩方求情指，刘家裕中六毕业，为家中独子，原任职救生员，疫情期间收入减少，改为从事散工，做游泳教练，又染上赌博恶习，以致错判干犯本案。辩方指侯恩琪成长于破碎家庭，小时由祖母抚养，后居于儿童之家，认识了三教九流之辈，结果2016年干犯高买，被判入更生中心，期间一度与女子交往，后来再与男友交往并怀孕，因本案被捕后于狱中产子，照顾婴儿直至岁半，如今享受为人母亲，自觉母亲责任重大，不欲儿子成长于破碎家庭。辩方另指麦剑文经历过两段婚姻，育有2名子女，今已断绝来往，自2017年起驾驶的士为生，本案中角色边缘。

涉犯罪集团乃加刑因素

谭官判刑指案中涉及多起事件，各事主被侯恩琪引诱到案发现场，遭一群男匪徒施袭、辱骂及恶待，各起事件犯案手法雷同，抢劫无辜事主，反映案件涉及犯罪集团，乃加刑因素。谭官指3人均非主脑，接纳刘家裕认罪后已尽力如实作供，顶证他人，可以减刑一半，5项抢劫、企图抢劫及刑事恐吓罪合共判处监禁7年；侯恩琪引诱一众事主到场，角色重要，2项抢劫及1项企图抢劫罪判囚10年；麦剑文勒索罪则判囚4年半。

案件编号：HCCC410, 411/2023

法庭记者：陈子豪