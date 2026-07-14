「日本城」再见？7.15起改名为「真好城JHC」 母公司：单一产地标签不再反映经营模式

扎根香港35年的连锁生活用品店「日本城」宣布改名为「真好城」。母公司国际家居零售宣布，因应疫后本地零售业面临的经济结构转变、网购普及以及港人北上消费等挑战，决定启动全面品牌升级。由7月15日起，品牌将正式易名为「JHC 真好城」，并由传统连锁零售专门店重新定位为服务港澳不同社区的「一站式生活平台」。首间全新升级旗舰店将于同日在铜锣湾高士威道8号隆重开幕。

JHC：全球供应链已成熟 单一产地标签不再反映当下经营模式

国际家居零售主席兼集团行政总裁魏丽霞表示，面对当前零售市场的结构性转变与外部挑战，JHC必须透过革新来提升零售体验。她解释，集团经历35年发展，全球供应链已大为成熟，「单一产地标签不再反映我们当下的经营模式」。因此，公司决定采用新名称，同时保留深入民心的「JHC」简称，寓意为顾客提供「最真・最好」的产品与服务。她期望JHC未来能成为有温度的社区伙伴，与香港人一起令生活变得更好。

JHC真好城表示，将透过线上线下融合（O2O）推动四大战略方针，包括强化产品与提升体验，JHC将主力优化产品组合，提高性价比。目前已有逾1,000多种自家品牌产品通过指定安全及合规标准认证，将明确标示为「真好品质」。服务方面，前线员工将重新定位为「真好店员」（生活大使），指定分店更会增设「体验区」提供产品试用及试食，以打造无压力的购物环境。

此外会扩大战略合作，结合网购网络。集团将善用全港逾260间分店的庞大网络，加强与不同品牌联手。JHC除了是友和 YOHO 的既有合作伙伴，近日亦与 HKTVmall 展开合作，成为其网购取货点。此外，JHC由今年5月起已获得京东自家品牌「京造」及「OCHAMA」的销售权，涵盖小家电、生活家品等四大类别逾1,000种产品，顾客可于网上下单并直接运达香港门市提货。

JHC亦表示会拓展银发经济与 ESG 发展，在履行企业社会责任方面，JHC与「老有联盟」合作开设专属销售平台，邀请55岁或以上的前线雇员于卖场进行路演（Roadshow），该项目高达85%的收益将直接回馈社企。未来，JHC亦计划透过其手机应用程式（App）派发本地不同品牌的优惠券，期望与其他本地品牌结伴创造多赢，共同贡献本地经济循环。