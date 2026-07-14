狗只入食肆︱食环署：约十多间食肆退出申请 收到意见涉及狗带、狗只「唔觉意碰到枱面」等

狗只入食肆新规例上周四起生效，然而不足一星期坊间争论不断，亦有食肆发现问题后退出申请。食环署副署长(环境衞生)杨丽珊今早（14日）在商台节目表示，整体情况仍是畅顺的，退出申请的食肆数目仅属少数，实施前后加起来只有十多间，署方会安排之前抽签时部分未有中签的食肆候补。目前主要收到的意见，是关于狗只狗绳长度，亦有部分提及狗只「唔觉意碰到枱面」。

狗只入食肆︱食环署：不会主动劝止食肆实施 可「手把手」助符合要求

杨丽珊指出，措施自7月9日推行，刚过去的首个周末运作大致畅顺。她亲自到场视察发现，获批准让狗只进入的食肆普遍能做足要求，包括在门口清晰位置张贴标示，并在狗主入内前讲解安排。截至7月12日，食环署已巡查获批食肆逾3,800次，连同未获批食肆共巡查超过4,000次。署方特别设立的90人专责小队，主要职责是协助业界度过适应期，如发现问题会采取「先劝喻后警告」的方针。她强调署方没有主动劝止食肆实施，食肆可按自身员工及环境的准备情况，弹性决定何时正式开始让狗只内进。

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狗只入食肆︱食环署：政策实施前后 合共有十多间食肆撤销申请

针对坊间对狗只牵引的关注，杨丽珊解释，署方目前收到的投诉不多，主要与狗带相关。法例要求狗主须以长度不超过1.5米的狗带牵引狗只，或将其扣在稳固地方。她澄清，最常见的问题并非狗带超长，而是狗主进食时一瞬间「不慎松手」。至于将狗带固定在何处，她表示扣在地下的扣环可以接受；但不建议扣在门柄或枱脚，因门有开关危险，而枱脚不够稳固，狗只走动时容易发生意外，由成年人亲自牵引或扣在稳固位置最为正确。

就食肆的明火煮食限制，杨丽珊强调获批准的食肆绝对不能供应明火菜式，甚至以小火炉保温亦不容许，以保障安全。即使餐厅面积大并划分了「非宠物区」，明火限制依然适用于全店。至于生日吹蜡烛则不属煮食范围，但署方提醒狗主仍需小心留意。

对于有食肆打退堂鼓，杨丽珊透露，政策实施前后合共有十多间食肆撤销申请，但正式落地后退出的仅为「单位数」，主要基于人手、设备等商业考虑。她强调，目前的候补机制属「动态流动式」，食肆提交书面通知后约四个工作天便可完成取消程序，署方会随即按顺序安排候补名单上的食肆补上，目前整体数目仍维持约940间。她重申，政府绝不会惩罚退出的食肆，日后不会影响其再申请的资格，专责小队亦愿意为遇到技术困难的食肆提供免费协助，「手把手」协助其达到要求。

被问及狗只能否坐在食肆椅子上，杨丽珊指法例仅规定狗只不能碰到或走上餐桌，至于能否坐椅子则由食肆自行按指引安排。她呼吁狗主做负责任的主人，建议自备狗毡铺在椅子上以顾及其他食客。她总结指，任何新政策落地都需要磨合期，期望社会各界群策群力，让措施能顺利推行。

网上有人反映，部分狗主不自律，容许狗只爬上餐枱。网上图片