鼓励综缓户就业｜议员指计划方向正面 倡「容错率」引入弹性 加强就业配对

为鼓励具工作能力的综援人士持续就业，自力更生，政府宣布将于今年10月1日推出由关爱基金资助的「综合社会保障援助住户过渡在职家庭津贴试验计划」，为期3年。立法会议员邓家彪及植洁玲认为，计划方向正面，有助基层市民自力更生，惟呼吁当局在工时要求及审批「容错率」上引入更多弹性，并加强针对单亲家庭的就业配对与托管配套。

新计划旨在鼓励综援户重投劳动市场。若综援户于今年10月1日或之后离开综援网，并成功过渡至「在职家庭津贴计划」（新领职津月份为2026年10月至2029年9月），将可分三期获得合共45,000元的奖励金。邓家彪今早（14日）在港台节目表示，计划能给予基层市民更多选择，令他们感到「社会帮到我，但系我又可以搣甩个综援标签」，其实香港打工仔女具有强烈的自力更生精神，是很「硬净」，并非如负面讲法般「个个依赖综援，或者系唔想做」。

促加强精准就业配对

针对坊间忧虑职津工时要求过高，一般高达144至192小时，邓家彪认为单亲家庭最易受惠，其门槛较为宽松。只要与15岁以下儿童同住的单亲人士，每月工作36小时已符合基本津贴资格，达72小时更可获最高津贴，配合奖励金具备一定吸引力。

他建议政府除了提供金钱诱因，必须辅以实际支援。他期望劳工处能为需要照顾子女的妇女进行精准的就业配对，例如配对工时较适合凑仔时间的酒店房务工作，并配合已推行多年的课后托管服务，方能有效协助她们真正脱离综援网。

基层多打散工冀优化措施

在同一节目上，植洁玲认为计划的方向正面，但细节上可再优化，特别是「容错率」略嫌不足，有点虎头蛇尾。她指出，现时领取失业或低收入综援的人士，重投劳动市场时往往只能从事散工或合约制工作，加上转工时容易出现工作「空窗期」，导致就业不稳定。

目前计划要求在连续12个月内最少有10个月领取职津才符合奖励资格。植洁玲认为此条件对基层而言相对严苛，建议政府引入更多人性化弹性，如给予转工「空窗期」一至两个月的宽限期，在审批时接纳求职证明，避免受惠者因短暂的空窗期而丧失奖励资格。

对于计划的整体吸引力，植洁玲补充，4.5万元奖励金对于单身或小家庭具备一定推动力，但若摊分至四人或以上的家庭，平均每人每月的资助额仅数百元，吸引力可能会大打折扣。

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