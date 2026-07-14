DSE放榜2026︱6科5**状元共24位 包括14男及10女 当中11人成超级状元

DSE放榜2026︱2026年香港中学文凭试（DSE）7月15日放榜。考评局今日（14日）召开记者会，讲解本年成绩概况。考评局秘书长魏向东表示，本年报考总人数为58,487名，整体较去年增加5.4%，其中约97%考生出席考试。学校考生共计46,344人，较去年增加约1,000人，增幅为2.2%。自修生报考人数为12,143人，较2025年增加约2,000人，增幅达19.5%。本年共有43,534名日校考生，来自416所日校，逾九成报考四个核心科目，包括中国语文、英国语文、数学必修部分及公民与社会发展科，并加修两至三个选修科目。

15,973名日校考生 4个核心科目考获332A或以上成绩

考生整体成绩平稳。15,973名日校考生于四个核心科目考获332A或以上，并在两个选修科目取得三级或以上成绩，即达332A+33之水平，符合本地学士学位课程普遍入学要求。该批考生占应考日校考生人数约36.8%，比例较去年略低，惟仍高于过去五年平均数（36.5%），本年为36.8%。

他又指，另有30,977名日校考生，于包括中国语文、英国语文等五科中取得五个二级或达标成绩，符合报读本地副学士课程基本入学要求，占日校考生人数约73.2%，总人数较去年增加425人，比例与去年相若。

DSE｜今年无考生取得7个5**成终极状元

魏向东指，取得6科５**状元的考生有24位，14位男，10位女；数学延伸科目同取得5**的超级状元有11名考生，6男5女；无考生取得7个5**，即今年没有终极状元。今年年纪最大的考生为72岁的自修生，应考两科，达4级和2级成绩。另有一位70岁的夜考考生，应考5科，全部不合格。年纪最少的考生则11岁，考一科取得4的成绩。

被问到今年状元人数创新高，魏向东表示，文凭试采用水平参照方式评分，年与年之间，在科目没有变更的前提下，难易程度是一致的。因此，状元人数增多，这完全体现了今年考生整体表现的提升，或是他们准备充分，出现了表现优异的学生。这与试题是否变难或变容易，没有太大关联。

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数学及公民科成绩上升

香港考试及评核局公开考试总监麦劲生表示，本年日校考生于核心科目整体表现大致平稳，其中数学科及公民与社会发展科有较显著进步。在数学科必修部分成绩全面上升，取得2级至5**级之日校考生比例均较去年上升。当中83.8%日校考生取得二级或以上，与去年相若；40.1%及15.8%考生分别取得四级或五级，较去年分别增加约1.3个百分点；取得5*及5**级之考生比例亦较去年上升。

公民与社会发展科方面，94.7%日校考生取得达标成绩，较去年上升1.5%。

中国语文科方面，62.5%日校考生取得三级或以上，较去年略降；英国语文科则有54.6%日校考生取得三级或以上，与去年相若。

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发现一宗校本评核严重抄袭个案 涉视觉艺术科

考评局评核发展主管蔡筱坤表示，2026年文凭试考生人数较去年增加，答卷数量接近70万份，聘用约4,700名阅卷员及460名阅卷助理参与评卷工作，整体过程顺利。她指，本年发现一宗校本评核严重抄袭个案，涉及视觉艺术科。经与学校深入调查后，按考试规则对涉事考生于抄袭课业部分评为零分，并将其视觉艺术科等级降一级。

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7名考生被发现作弊 取消考生所有科目成绩

考评局学校考试及评核主管朱舜隆称，本年共7名考生被发现作弊，全部为本地学校考生或自修生。经深入调查，包括会见相关考生及教师、查阅试场录影片段及报告，并联络试场主任及监考员，证实考生于考试期间作出严重作弊行为。按公开考试委员会指引，考评局已取消该等考生所有科目成绩。另外，本年34名考生携带未经许可物品进入试场，属轻微违规（如手表计时发出声响），予以轻微扣分处理。

他又指，有167名考生未遵从考试时间指示，如于试场主任宣布开始作答前作答，或宣布停笔后继续作答，亦予以轻微扣分处理。较严重违规方面，33名考生于试场内拍照，人数较去年增加，其中21名考生将电脑条码或试场照片上载互联网，该等考生之科目成绩会被降级。156名考生违反手提电话规则，多数因误以为已关机，惟考试前已将电话置于座椅下，予以轻微扣分处理。另有两宗较严重个案，考生于考试期间被发现身上藏有处于启动模式之手提电话，其相关科目成绩被降级。今年有303名考生于聆听考试违反规则，全属轻微违规（如忘记携带收音机），予以轻微扣分处理。

本年公开考试资讯中心于考试期间共接获18,244宗查询及2,043宗考试异常报告，数字较去年增加17%。

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摄影：苏正谦