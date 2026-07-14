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DSE放榜2026 ‧ 直播︱取得6科5**状元有24位 当中包括超级状元11位

社会
更新时间：14:25 2026-07-14 HKT
发布时间：14:25 2026-07-14 HKT

DSE放榜2026︱2026年香港中学文凭试（DSE）7月15日放榜。考评局今日（14日）召开记者会，讲解本年成绩概况。

考评局秘书长魏向东表示，2026文凭试有5.8万考生报考，较去年增5.4%，自修生报考人数有近1.4万人，较去年增幅有19.5%。内地应考考场有3个，试卷会运到本港，按同一标准评级。今年1万5千973名考获「332A33」或以上成绩，符合入大学要求，占36.8%。

考评局表示，数学科有41%及15%取得4级及5级，今年有62.5%取得3级或以上成绩，乙类设有59个科目，当中有91%的科次评为达标或以上，6个丙类其他语言科目，有836科次，日语考生人数最多，其次为韩语有73人。

考评局称，答卷数量有70万份，聘用逾4000人负责评卷，甲类科目采用网上评卷。评级方面，考评局有严谨评级程序，结合专家判断评级。今年发现一宗校本评核严重抄袭个案，科目是视觉艺术科。今年有7名考生被发现作弊，全部为本地学生，考评局取消考生所有科目成绩，有43名学生有轻微违规，33名考生拍照，当中有21人拍照条码，该科成绩被评级，有2名学生发现身上有电话。

考评局又指，取得６科５**状元的考生有24位，14位男，10位女，数学延伸科目同取得5**的超级状元有11名考生，6男5女。无考生取得7个5**。

今年年纪最大的考生为72岁的自修生，年纪最少的考生则11岁，考一科取得4的成绩。

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