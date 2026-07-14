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新皇岗口岸︱《皇岗口岸港方口岸区》条例刊宪 7月31日生效 正式开通日期由两地商定

社会
更新时间：15:22 2026-07-14 HKT
发布时间：15:22 2026-07-14 HKT

新皇岗口岸「一地两检」本地立法方案有定案。政府今（14日）刊宪《皇岗口岸港方口岸区》条例，以落实中央的相关授权，为在重建后的皇岗口岸实施「一地两检」安排提供法律基础。《条例草案》将于7月15日提交立法会进行首读及二读。

港方口岸区7月31日零时起启用

全国人大常委会上月底表决通过《关于授权香港特区对皇岗口岸港方口岸区及相关延伸区实施管辖的决定》后，国务院于7月8日就启用皇岗口岸港方口岸区及相关延伸区（港方口岸区）有关事项作出批覆，确定港方口岸区的具体坐标和面积，并同意港方口岸区由2026年7月31日零时起启用并依照香港特别行政区法律实施管辖，正式开通日期由粤港两地政府商定。为确保中央的授权得以落实，特区政府有责任于7月31日前完成相关的本地立法工作。

《条例草案》的主要内容包括：
 
（一）宣布位于中国内地皇岗口岸的某些地域为港方口岸区；
（二）使香港法律适用于港方口岸区，并就香港法院在这方面的司法管辖权订定条文；
（三）扩阔某些权利及义务的地域界限至包括港方口岸区；及
（四）制订条文，以辅助解释某些日后的文件和法院命令。

为配合港方口岸区的实际运作需要，政府亦需就港方口岸区作为禁区的管理、指定羁留设施、交通及运输管理的配套安排，以及提供公共流动无线电通讯服务等事宜，制定多项附属法例。

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新皇岗口岸正式开通日期适时公布

政府发言人表示，皇岗口岸重建项目是特区政府积极融入国家发展大局的重点项目之一，重建后的皇岗口岸位于深圳市福田区，定位为港深之间最重要的24小时客运陆路口岸。

目前皇岗口岸联检大楼的主体工程已基本完成，港深两地承建商正同步进行大楼内部的工程及安装所需设施，尽早通过《条例草案》以设立港方口岸区，将创造有利条件，让特区政府与深方开展全面准备工作，包括联合进行一系列系统测试、试运和应急演练，确保各项设施及运作安排稳妥周全、口岸运作准备就绪。

政府会全力配合立法会审议《条例草案》，争取早日完成本地立法工作，并会继续与广东省人民政府及深圳市人民政府紧密合作，全速推进口岸向公众开通前的各项准备工作。待粤港双方完成准备工作并敲定皇岗口岸正式开通日期后，会适时向公众公布，为市民缔造更高效、便捷的通关体验。

新皇岗口岸｜过关时间30分钟大减至5分钟 保安局：世一速度

保安局在社交平台表示，新皇岗口岸将采用「一地两检」及「合作查验、一次放行」模式，过关时间由30分钟大减至5分钟，每日更可以处理20万人次。保安局团队正全力推动本地立法，为口岸早日向公众开通做好准备 ，令市民尽快享受这个「世一速度」。

保安局又指，落实皇岗口岸「一地两检」是民心所向，亦系港深合作的新里程碑，希望大众全力支持立法工作，齐齐迎接「5分钟过关」新时代。

近日有内媒走入新皇岗口岸联检大楼内部，发现大批工人正在赶工「收尾」，这个预计每日客流量达20万人次的新口岸，在「合作查验，一次放行」的模式下，旅客通关时间可由30分钟压缩至5分钟，且未来或会引入「人脸+虹膜」等智能过关技术。

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