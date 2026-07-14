新皇岗口岸︱政府刊宪《皇岗口岸港方口岸区》条例 将于7月31日生效

新皇岗口岸「一地两检」本地立法方案有定案。政府今（14日）刊宪《皇岗口岸港方口岸区》条例，将于7月31日生效。

新皇岗口岸联检大楼工程正加速进行，近日有内媒走入内部，发现大批工人正在赶工「收尾」，这个预计每日客流量达20万人次的新口岸，在「合作查验，一次放行」的模式下，旅客通关时间可由30分钟压缩至5分钟，且未来或会引入「人脸+虹膜」等智能过关技术。

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保安局在社交平台表示，新皇岗口岸将采用「一地两检」及「合作查验、一次放行」模式，过关时间由30分钟大减至5分钟，每日更可以处理20万人次。保安局团队正全力推动本地立法，为口岸早日向公众开通做好准备 ，令市民尽快享受这个「世一速度」。

保安局又指，落实皇岗口岸「一地两检」是民心所向，亦系港深合作的新里程碑，希望大众全力支持立法工作，齐齐迎接「5分钟过关」新时代。