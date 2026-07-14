每日杂志｜发展飞机拆解中心 航空业「升呢」增值 业界倡加速培训人才 成立权威部件认证平台

本港锐意发展成为亚洲首个「飞机部件处理及交易中心」，一间法国航空服务公司已于本港成立相关培训中心。有航空学者指，本港机场客运及货运量位居世界前列，开拓部件拆解及交易业务能将「机场流量」化为「产业增值」。经济学者亦指，本港健全的金融体系和法律制度，可为业界提供融资服务，吸引外国公司落户香港，发展为航空资产服务中心。有资深机师建议，加快培训专业认证人才，并成立权威的二手部件认证及资讯平台。业界亦提到土地及人手痛点，促订立清晰产业发展路线图，按步就班实现目标。

去年香港国际机场的客运量及货运量均录得增长。

去年9月《施政报告》提到引入欧洲航空服务公司落户香港，今年《财政预算案》更确立本港成为亚洲首个飞机部件处理及交易中心的目标。10个月来，该法国航空服务公司与香港国际航空学院合办「香港航空工程培训中心」，推出飞机工程课程。近日又传出该公司购入多架旧飞机，拟在本港拆卸。

去年底，特首李家超出席香港国际航空学院与法国航空服务公司合办航空工程培训中心的启用礼。

资深机师Albert指，该法国航空服务公司属世界飞机拆解行业龙头，在港设立业务，反映看好本港前景。「机队回收协会」（AFRA）亦预测，全球每年平均有逾1000架飞机退役。近年亚洲的航空服务增长快速，惟区内达75%租赁飞机于退役后，仍需花费巨款及时间运往欧洲及美国拆解，极不划算。

他称，若有退役飞机或航空公司选择在本港拆解飞机，而本港又能提供国际认可「持续适航管理组织」（CAMO）认证，让经认证部件进入全球「二手可用零件市场」（USM）销售，正好填补亚洲区缺口。

引擎在飞机部件中价值最高。

建立航空资产服务新产业

香港理工大学航空管理及金融工商管理学士课程主任蒋昌敏亦指，本港优势在本身国际航空枢纽地位。去年本港机场客运量达6100万人次，货运量亦达507万公吨，加上本港近年积极拓展中东、中亚及非洲航权，机管局亦推动飞机部件处理及交易业务，带来助力。

航空业指，每架退役飞机有90%的部件及材料，可供回收及重用于其他飞机，形成高增值二手市场。蒋昌敏指，本港定位绝非低端「拆飞机」或「回收零件」，而是在拆解后将有价值的部件转化成可重新租赁，甚至转售的高端航空资产，「将『机场流量』转化为『产业增值』」。

本港飞机维修水平属世界前列，过去亦曾拆解飞机。资深飞机维修技工陈先生指，去年10月一架阿联酋航空货运营运的货机，于本港机场降落时冲出跑道滑入海中，该货机其后于本港拆解。过去亦有结业航空公司的机队于本港拆解。

去年10月，一架阿联酋航空货运营运的货机在香港国际机场降落时冲出跑道及滑落海中。

陈续称，新冠疫情及国际政局混乱，飞机引擎等重要部件供应短缺，致商用飞机延迟付运。现时不同二手飞机部件有价有市，当中引擎、航空仪表及起落架等，经维修及通过适航检测便可于二手市场交易，且十分「抢手」。

融资贷款助吸外企落户

蒋昌敏又指，本港若能结合飞机部件认证、融资、保险理赔和二手交易发展，便能连结国际航空枢纽及国际金融中心两大优势，把传统航空客运和货运，延伸到航空金融和航空资产管理的新产业。

理大物流及航运学系讲师曾浩德指，香港的目标是拓展高增值产业链，但先决条件是在本港建立拆解、认证、回收及交易业务的人才库。他指，宜引入国际标准培训及认证体系，并由具专业资格的海外人士担任导师，以助建立本地师资，长远自行培训学员。

资深飞机维修技工陈先生亦指，本港航空业界拥有相关认证人才，包括可从航行数据判断部件性能，并为经维修的高价值零件进行估值，惟现时人数不多，若本港发展为部件处理及交易中心，持续的人才培训势在必行。

港府早前透过《2024年税务（修订）（飞机租赁税务宽减）条例》，优化飞机租赁税务优惠，促进飞机引擎部件租赁，与飞机拆解及部件回收业务产生协同效应。飞机部件交易涉及庞大金额，树仁大学经济及金融学系系主任李树甘指，本港健全的金融及法律制度，能为业界提供稳健融资贷款，有助吸引海外公司落户香港。

每架退役飞机有90%部件及材料可供回收和重用。

及早部署抢占亚洲缺口

航运交通界立法会议员林铭锋亦指，飞机部件价值高昂，其处理和交易涉及保险、贸易结算及法律服务，本港于相关行业的领先地位有利发展。本港位处亚洲中心点，作为自由港的清关便利及高效物流，他认为有助将二手部件尽快付运海外。

资深机师Albert补充，在飞机部件交易中，掌握不同部件及航行公司需求的「情报」至关重要，惟此方面的人才及「情报网」需时培训及建立。他又建议由政府主导，联合民航处、机管局及航空维修站，成立提供全球权威认证的飞机部件认证平台，强化本港于业界的地位。

处理飞机部件需要大量土地作拆卸及仓存，亦须长期吸纳年轻人入行，蒋昌敏指这两方面属本港痛点。本港发展为亚洲首个「飞机部件处理及交易中心」尚属起步阶段，他建议政府订立清晰产业路线图，订明未来3至5年的发展方向，如推动飞机拆解和部件回收业务，以及建立航材认证标准及交易平台的次序。他又称，日后完成重要交易后，当局可作重点推广，以建立香港于业界的地位。

Albert亦指，空中巴士现于四川成都建立内地首个一站式飞机服务中心，提供飞机回收等服务。他称其定位与本港「飞机部件处理及交易中心」近似，虽本港布局以亚洲为重点，但亦宜及早部署及实现，才能抢占先机。

「工字能出头」 成立专业学院吸年轻人入行

学者建议当局加强培训飞机工程维修、部件认证和估值等专业人员，并成立相关专业学院，简化专业试程序，以吸引年轻人加入。

树仁大学经济及金融学系系主任李树甘指，部分港人仍抱「工字不出头」或「学徒没有出头天，蓝领是辛苦工作」的概念。他指，在德国和英国，飞机维修人员及相关部件认证和估值工作均属专业，绝非「学徒」，建议当局趁行业刚开展，成立提供飞机部件维修及认证培训的大学或专业学院，确立专业地位，让年轻人列为求职考量。

减少专业试次数提供诱因

不同专业均设严谨考核机制，飞机部件维修及认证培训亦然，但他指若考取时间漫长，恐欠吸引力致学员流失。他建议减少专业试次数，或于完成每阶段专业试给予奖励，提供诱因。

理大航空管理及金融工商管理学士课程主任蒋昌敏亦建议，当局制订清晰事业发展路线图。飞机维修及部件工作涉及专门知识，他指初入行时薪酬不高，加上轮班工作，若能让年轻人及早看到晋升及事业发展前景，始能留住人才。

发展初期恐人手不足，他指当局可适量引入有经验的人手，收「止血」之效，惟从中长期发展，则必须「造血」培养本地梯队，始能长远解决人手问题，带动行业健康发展。

学者倡维修国产机业务纳长远策略

有学者亦建议在推动本港成为亚洲首个「飞机部件处理及交易中心」时，宜把国产飞机纳入长远发展策略。

现时国产飞机C919已投入来往香港的商业航班服务，港府亦争取本港成为国产飞机于内地以外的商业航班基地。理大航空管理及金融工商管理学士课程主任蒋昌敏指，现时已有40名本港维修人员具备为C919飞机维修的专业资格。

早前，内地与港澳亦扩展维修和培训机构、维修人员执照等互认安排。蒋昌敏称，这意味未来本港飞机维修业务不止于服务欧美型号的飞机，亦可以拓展至国产飞机，料可在国产飞机国际化中扮演维修、认证、培训等重要角色。

记者：关英杰