每日杂志｜发展飞机拆解中心 航空业「升呢」增值 业界倡加速培训人才 成立权威部件认证平台
发布时间：08:00 2026-07-14 HKT
本港锐意发展成为亚洲首个「飞机部件处理及交易中心」，一间法国航空服务公司已于本港成立相关培训中心。有航空学者指，本港机场客运及货运量位居世界前列，开拓部件拆解及交易业务能将「机场流量」化为「产业增值」。经济学者亦指，本港健全的金融体系和法律制度，可为业界提供融资服务，吸引外国公司落户香港，发展为航空资产服务中心。有资深机师建议，加快培训专业认证人才，并成立权威的二手部件认证及资讯平台。业界亦提到土地及人手痛点，促订立清晰产业发展路线图，按步就班实现目标。
去年9月《施政报告》提到引入欧洲航空服务公司落户香港，今年《财政预算案》更确立本港成为亚洲首个飞机部件处理及交易中心的目标。10个月来，该法国航空服务公司与香港国际航空学院合办「香港航空工程培训中心」，推出飞机工程课程。近日又传出该公司购入多架旧飞机，拟在本港拆卸。
资深机师Albert指，该法国航空服务公司属世界飞机拆解行业龙头，在港设立业务，反映看好本港前景。「机队回收协会」（AFRA）亦预测，全球每年平均有逾1000架飞机退役。近年亚洲的航空服务增长快速，惟区内达75%租赁飞机于退役后，仍需花费巨款及时间运往欧洲及美国拆解，极不划算。
他称，若有退役飞机或航空公司选择在本港拆解飞机，而本港又能提供国际认可「持续适航管理组织」（CAMO）认证，让经认证部件进入全球「二手可用零件市场」（USM）销售，正好填补亚洲区缺口。
建立航空资产服务新产业
香港理工大学航空管理及金融工商管理学士课程主任蒋昌敏亦指，本港优势在本身国际航空枢纽地位。去年本港机场客运量达6100万人次，货运量亦达507万公吨，加上本港近年积极拓展中东、中亚及非洲航权，机管局亦推动飞机部件处理及交易业务，带来助力。
航空业指，每架退役飞机有90%的部件及材料，可供回收及重用于其他飞机，形成高增值二手市场。蒋昌敏指，本港定位绝非低端「拆飞机」或「回收零件」，而是在拆解后将有价值的部件转化成可重新租赁，甚至转售的高端航空资产，「将『机场流量』转化为『产业增值』」。
本港飞机维修水平属世界前列，过去亦曾拆解飞机。资深飞机维修技工陈先生指，去年10月一架阿联酋航空货运营运的货机，于本港机场降落时冲出跑道滑入海中，该货机其后于本港拆解。过去亦有结业航空公司的机队于本港拆解。
陈续称，新冠疫情及国际政局混乱，飞机引擎等重要部件供应短缺，致商用飞机延迟付运。现时不同二手飞机部件有价有市，当中引擎、航空仪表及起落架等，经维修及通过适航检测便可于二手市场交易，且十分「抢手」。
融资贷款助吸外企落户
蒋昌敏又指，本港若能结合飞机部件认证、融资、保险理赔和二手交易发展，便能连结国际航空枢纽及国际金融中心两大优势，把传统航空客运和货运，延伸到航空金融和航空资产管理的新产业。
理大物流及航运学系讲师曾浩德指，香港的目标是拓展高增值产业链，但先决条件是在本港建立拆解、认证、回收及交易业务的人才库。他指，宜引入国际标准培训及认证体系，并由具专业资格的海外人士担任导师，以助建立本地师资，长远自行培训学员。
资深飞机维修技工陈先生亦指，本港航空业界拥有相关认证人才，包括可从航行数据判断部件性能，并为经维修的高价值零件进行估值，惟现时人数不多，若本港发展为部件处理及交易中心，持续的人才培训势在必行。
港府早前透过《2024年税务（修订）（飞机租赁税务宽减）条例》，优化飞机租赁税务优惠，促进飞机引擎部件租赁，与飞机拆解及部件回收业务产生协同效应。飞机部件交易涉及庞大金额，树仁大学经济及金融学系系主任李树甘指，本港健全的金融及法律制度，能为业界提供稳健融资贷款，有助吸引海外公司落户香港。
及早部署抢占亚洲缺口
航运交通界立法会议员林铭锋亦指，飞机部件价值高昂，其处理和交易涉及保险、贸易结算及法律服务，本港于相关行业的领先地位有利发展。本港位处亚洲中心点，作为自由港的清关便利及高效物流，他认为有助将二手部件尽快付运海外。
资深机师Albert补充，在飞机部件交易中，掌握不同部件及航行公司需求的「情报」至关重要，惟此方面的人才及「情报网」需时培训及建立。他又建议由政府主导，联合民航处、机管局及航空维修站，成立提供全球权威认证的飞机部件认证平台，强化本港于业界的地位。
处理飞机部件需要大量土地作拆卸及仓存，亦须长期吸纳年轻人入行，蒋昌敏指这两方面属本港痛点。本港发展为亚洲首个「飞机部件处理及交易中心」尚属起步阶段，他建议政府订立清晰产业路线图，订明未来3至5年的发展方向，如推动飞机拆解和部件回收业务，以及建立航材认证标准及交易平台的次序。他又称，日后完成重要交易后，当局可作重点推广，以建立香港于业界的地位。
Albert亦指，空中巴士现于四川成都建立内地首个一站式飞机服务中心，提供飞机回收等服务。他称其定位与本港「飞机部件处理及交易中心」近似，虽本港布局以亚洲为重点，但亦宜及早部署及实现，才能抢占先机。
「工字能出头」 成立专业学院吸年轻人入行
学者建议当局加强培训飞机工程维修、部件认证和估值等专业人员，并成立相关专业学院，简化专业试程序，以吸引年轻人加入。
树仁大学经济及金融学系系主任李树甘指，部分港人仍抱「工字不出头」或「学徒没有出头天，蓝领是辛苦工作」的概念。他指，在德国和英国，飞机维修人员及相关部件认证和估值工作均属专业，绝非「学徒」，建议当局趁行业刚开展，成立提供飞机部件维修及认证培训的大学或专业学院，确立专业地位，让年轻人列为求职考量。
减少专业试次数提供诱因
不同专业均设严谨考核机制，飞机部件维修及认证培训亦然，但他指若考取时间漫长，恐欠吸引力致学员流失。他建议减少专业试次数，或于完成每阶段专业试给予奖励，提供诱因。
理大航空管理及金融工商管理学士课程主任蒋昌敏亦建议，当局制订清晰事业发展路线图。飞机维修及部件工作涉及专门知识，他指初入行时薪酬不高，加上轮班工作，若能让年轻人及早看到晋升及事业发展前景，始能留住人才。
发展初期恐人手不足，他指当局可适量引入有经验的人手，收「止血」之效，惟从中长期发展，则必须「造血」培养本地梯队，始能长远解决人手问题，带动行业健康发展。
学者倡维修国产机业务纳长远策略
有学者亦建议在推动本港成为亚洲首个「飞机部件处理及交易中心」时，宜把国产飞机纳入长远发展策略。
现时国产飞机C919已投入来往香港的商业航班服务，港府亦争取本港成为国产飞机于内地以外的商业航班基地。理大航空管理及金融工商管理学士课程主任蒋昌敏指，现时已有40名本港维修人员具备为C919飞机维修的专业资格。
早前，内地与港澳亦扩展维修和培训机构、维修人员执照等互认安排。蒋昌敏称，这意味未来本港飞机维修业务不止于服务欧美型号的飞机，亦可以拓展至国产飞机，料可在国产飞机国际化中扮演维修、认证、培训等重要角色。
记者：关英杰