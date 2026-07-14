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天文台：低压区未来两三小时本港以南约50公里掠过 未达热带气旋强度 今日稍后风力增强考虑发强烈季候风信号

社会
更新时间：06:10 2026-07-14 HKT
发布时间：06:10 2026-07-14 HKT

天文台今早（14日）表示，位于南海北部的低压区会在未来两三小时最接近本港，在本港以南约50公里掠过，但结构仍然较为松散，其中心附近风力及对流较弱，尚未达到热带气旋强度。受低压区影响，今早沿岸地区水位较正常稍高，其中鲗鱼涌的水位达海图基准面以上约2.7米，但稍后会逐渐下降。

低压区未达热带气旋强度 今日稍后风力仍会增强

按照现时预测，该低压区会在今早向西北移动，大致移向珠江口一带，受其东侧及南侧的活跃西南气流影响，本港今日稍后风势会逐渐增强，天文台届时会视乎本地风力变化，考虑发出强烈季候风信号。 

同时，该低压区的雨带主要集中在其南侧，预料大骤雨及狂风雷暴会在今日日间逐渐影响本港，可能需要发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。受活跃西南气流影响，明日（7月15日）初时部分地区雨势较大及离岸仍然间中吹强风。

位于南海北部的低压区逐渐发展，并在今日靠近广东沿岸，今明两日该区会有大骤雨、雷暴及狂风。预料活跃西南气流会在本周中后期至下周初影响广东沿岸，该区短暂时间有阳光，亦有骤雨及雷暴。此外，热带气旋巴威会在今日横过华东至黄海一带，随后逐渐演变为温带气旋，而热带气旋海神会在未来一两日横过西北太平洋。

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