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施南生离世｜文体局局长罗淑佩深切哀悼 赞毕生奉献影视界 为港产片走向国际贡献良多

社会
更新时间：02:08 2026-07-14 HKT
发布时间：02:08 2026-07-14 HKT

香港资深电影制作人施南生周一离世，文化体育及旅游局局长罗淑佩今日（14日）发表声明表示深切哀悼，并向施南生的家人致以诚挚慰问，形容她一生奉献香港影视界，为香港市民留下珍贵的光影回忆。

罗淑佩表示，施南生是香港资深电影制作人，曾于2007年至2015年间获政府委任为香港电影发展局成员，对促进香港电影业的长远发展贡献良多。由施南生制作及出品的电影不胜枚举，包括深入民心的《倩女幽魂》系列、《黄飞鸿》系列、《黑侠》、《蜀山传》和《无间道》等。

罗淑佩说：「施南生多年来获邀担任各大国际影展的评审委员和评审主席，并屡获本地和国际殊荣，以表扬其国际视野和出色的市场推广能力，对推广港产片至国际影坛作出了重大贡献。」　

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施南生曾于2013年至2019年间获政府委任为香港旅游发展局成员。凭借其在国际影坛的广泛人脉与专业策划经验，为推广香港旅游提供宝贵意见。罗淑佩说：「施南生女士为影视界奉献一生，为香港市民留下宝贵的光影回忆。我们将永远怀念她对香港影视界的超凡贡献。」

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