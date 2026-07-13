大鼠戊肝｜72岁翁中招 居深水埗区并于尖沙咀一带活动 潜伏期内曾外游

衞生署衞生防护中心今日（13日）表示，正调查一宗人类感染大鼠戊型肝炎个案，个案涉及一名有长期病患及免疫力弱的72岁男子。他于7月9日因自身疾病到玛丽医院覆诊时，被发现肝功能异常，其血液样本经中心的公共衞生化验服务处化验后证实对大鼠戊型肝炎呈阳性反应。病人情况一直稳定，没有出现病征，亦无需入院。

病人居深水埗区 日常主要在该区及尖沙咀一带活动

中心的流行病学调查显示，病人居于深水埗区，日常主要在该区及尖沙咀一带活动。病人曾于5月底至6月初（潜伏期内）与家人外游。病人表示未曾直接接触啮齿动物或鼠只，亦未有在其住所或活动地点看见鼠只。中心不排除他在潜伏期内在本地或外游期间曾经间接接触受老鼠或其排泄物污染的地方或食物。他的一名家居接触者（亦是同行人士）目前没有病征，正接受医学监察。中心会继续调查个案的感染源头及途径。

衞生署衞生防护中心正调查一宗人类感染大鼠戊型肝炎个案，属今年第二宗。资料图片

虽然现阶段未能确定病人的感染地方，中心及食物环境衞生署人员已实地视察病人住所及日常活动范围的环境衞生情况。调查人员在其所住楼宇的垃圾房、住所周边街道，以及尖沙咀活动范围的周边街道及其曾到访的食肆发现少量鼠迹。食环署除加强在病人曾到访地点附近公众地方的清洁消毒及防治鼠患工作外，亦会根据《公众衞生及市政条例》（第132章）第47条发出「消除虫鼠通知」，要求有关食肆持牌人及楼宇业主立案法团在指定时间内采取适当行动以消除该食肆及楼宇公用部分的虫鼠问题。中心和食环署会继续调查和跟进个案。

此个案是今年第二宗大鼠戊型肝炎个案。过去五年（2021至2025），本港每年平均录得零至两宗大鼠戊型肝炎个案。