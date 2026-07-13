天星小轮申加价三成 成人平日票价拟由$5增至$6.5 「湾仔—尖沙咀」航线推宠物共乘服务

天星小轮向政府申请加价。据运输及物流局向立法会提交的文件显示，天星小轮计划为尖沙咀至中环和湾仔的航线申请加价，「中环—尖沙咀」及「湾仔—尖沙咀」航线成人平日票价(上层)拟由5元增至6.5元，星期六、日及公众假期 (上层)票价则由6.5元增至8.5元，增幅约30%。月票由190元加至247元；游客票（连续四天用以无限次乘搭任何航线）由50元加至65元，加幅同样约3成。两条航线每程票价实际增加金额0.8元至2元不等。

天星小轮建议在「湾仔—尖沙咀」航线推出宠物共乘服务

此外，为开拓新客源，天星小轮建议在「湾仔—尖沙咀」航线推出宠物共乘服务，容许乘客在支付船费以外另行购买宠物通行证并符合其他要求（例如须妥善约束有关宠物，包括使用牵引带或将宠物放于笼／袋内等）的情况下，携带宠物乘搭航线。天星小轮就宠物通行证的建议定价为25元。携带宠物乘搭「湾仔—尖沙咀」航线的乘客须乘坐船只下层。

天星小轮申请加价详情。立法会文件截图

天星小轮建议在「湾仔—尖沙咀」航线推出宠物共乘服务，增加客源。

天星小轮向政府解释指，受新冠疫情等因素影响，天星小轮在2018年至2023年6年间亏损合共超过一亿元，需透过借贷维持专营航线营运。员工成本、船只维修保养和码头营运开支不断上升，加上燃料开支，以及债务带来的利息开支，天星小轮的营办商预计在未来数年会持续面对沉重的财政压力而出现亏损。

天星小轮亦提及，随著船只维修保养开支增加及各项营运开支上升，即使现时政府已实施多项恒常协助措施，包括承担码头的保养工作、发还码头租金和豁免船只牌照费等，天星小轮的营运成本预期将继续上升，料服务收入增长有限，而营运成本持续上升，票价须不时调整，以维持财务可行性。

运物局指将按既定政策，在审核包括天星小轮在内的渡轮营办商的加价申请时，会考虑下列因素渡轮营办商的财政状况；渡轮营办商的营运成本、收入和回报变动预测；渡轮营办商过去提供渡轮服务的表现；公众对拟议票价的接受程度；以及渡轮营办商采取的开源节流措施。

政府在处理天星小轮的加价申请时，会咨询立法会交通事务委员会及交通咨询委员会，然后向行政会议提交建议。新收费须通过立法会以「先订立后审议」的程序确立。