入境处国际协作组支援港人坚强后盾 24小时全天候提供协助 国家领事保护发挥积极作用

踏入暑假，不少港人也会外游，而特区护照除了便利市民外游，更是象征国家时刻保护港人的承诺。入境处国际协作组的「协助在外香港居民小组」，24小时全天候为在外遇事的香港居民提供协助。《星岛》日前访问该小组，成员分享自己处理求助个案时，见证国家领事保护工作如何在海外发挥积极有效的作用，而这份及时与强大的支援，正是港人底气十足的坚强后盾。

港人身处外地 亦受国家保护

高级入境事务主任（国际协作）王锐靖表示，国际协作组的主要工作包括为在外遇事的港人提供协助、协助保安局处理有关外游警示的相关工作，同时亦致力为特区护照持有人争取旅游便利。他指，截至2026年6月底，共有176个国家或地区给予特区护照持有人免签证或落地签证的待遇。

王锐靖指出，小组亦同时负责推广领事保护及外游安全，王介绍，领事保护是当中国公民到外地时，如果他的合法权益受到侵害，中国驻当地使领馆会根据国际法或国际公约等提供协助，香港居民即使身处外地，背后仍有国家保护。他提到，今年首5个月，小组共接获约2,180宗求助个案，比去年同期1,390宗大幅上升57%，升幅主要与今年3月中东军事冲突事件相关，涉及约830宗。至于其余约1,350宗求助个案，当中接近一半涉及港人在外遗失旅行证件。

「喺外地听到熟悉嘅广东话，就会有一种回家嘅安心感觉」

负责处理海外求助个案的入境事务主任（国际协作）顾璜分享道，今年5月小组收到两名香港居民的家属求助，指两人在日本登山时受困，他与另一名同事陪同家属前往当地，并在中国驻当地总领事馆协助下为求助人提供支援。最终，两人由当地救援队以直升机寻获送院救治，一人不幸罹难，而家属亦在小组人员陪同下完成各项程序后回港。

顾璜犹记得，当时由于天气关系，当地救援队的搜救面对很大困难，总领事馆接报后亦非常焦急，第一时间派员赶往当地，亲自与日本当局协调斡旋，促使当地的救援队在最早时间出动；当收到来自总领事馆的消息确认其中一位港人不幸遇难时，他及同事一方面尽力安抚家属情绪，另一方面全程陪伴家属协助处理死者后事，及跟进其他必要手续和文件。

顾璜坦言，自己在工作中陪伴过不少家庭经历焦虑与期盼，每当看到求助人与家属无论面对多大的挑战，内心最渴望的始终是平安返港。这些真实的期望，让他深刻体会到，能与家人平安相守，是多么值得珍惜的日常。他指出，求助人在外地遇到突发事情，面对语言不通往往会紧张、不知所措，「但当佢哋打电话过来求助，喺外地听到熟悉嘅广东话，就会有一种同回家一样嘅安心感觉，跟住就会慢慢冷静番。」

王锐靖亦忆述，自己曾协助处理俗称「KK园」的东南亚国家求职骗案，小组亦多次派员联同保安局专责小组前往泰国，跟进及协助求助人回港。当中，求助人因遗失旅行证件，及需处理当地程序后方可离境，小组人员需协调中国驻当地使领馆办理紧急证件，并透过使领馆与当地有关当局保持密切联系，让求助人可以顺利离境。他指，每当收到消息有港人获救，他们都会感到无比振奋。

外游应购适当旅游保险

暑假外游旺季在即，王锐靖呼吁市民前往外地前，应先为其行程做好准备，包括检查旅行证件有效期、办妥所需签证及购买适当的旅游保险。考虑到有个案中的求助人，因为意外而需接受紧急治疗，当中牵涉昂贵的医疗及紧急运送费用，他提醒，在此情况下，旅游保险就能发挥重要的保障作用；而市面上的旅游保险种类繁多，市民在购买时应仔细审视承保范围，特别是高风险活动的医疗保障条款。

记者：赵克平

摄影：刘骏轩