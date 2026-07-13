退伍军人病｜39岁男玛嘉烈医院感染后亡 化验揭3个病房和一个深切治疗部水样本杆菌超标

衞生署衞生防护中心今日（13日）公布退伍军人病个案最新数字，在7月5日至12日期间，中心录得4宗退伍军人病个案，包括日前公布的一宗住院期间感染（院内感染）及3宗社区感染的个案。4名病人均为男性，年龄介乎66至89岁，各有长期病患。

玛嘉烈医院已彻底消毒受影响病房供水系统

至于院内感染个案方面，中心于6月底公布一宗在玛嘉烈医院录得的院内感染个案，中心公共衞生化验服务处的化验结果显示，在病人入住过的病房消毒前采集的25个水样本中，三个从脑外科加护病房和一个从深切治疗部采集的水样本对嗜肺性退伍军人杆菌血清1型呈阳性反应，浓度为每毫升0.1至0.3个菌落形成单位，高于医院高风险区供水系统的行动水平（即每毫升0.1个或以上菌落形成单位），而病人的呼吸道样本与上述阳性水样本属同一基因序列型的嗜肺性退伍军人杆菌血清1型。环境样本方面，15个样本全部对嗜肺性退伍军人杆菌血清1型呈阴性反应。玛嘉烈医院已为受影响病房的供水系统进行彻底消毒。

玛嘉烈医院已彻底消毒受影响病房供水系统。资料图片

就7月10日公布一宗涉及养和医院的院内感染个案，病房采集了16个水样本及环境样本，正等候化验结果。

中心已向两间医院提供健康及医学监察建议，会继续密切监察措施执行情况，并会继续调查和跟进个案。与病人于同期入住同一楼层或病房的其他病人正接受医学监察，目前未有发现当中有其他人感染退伍军人病。

截至7月11日，今年录得93宗退伍军人病个案。本港于2025年及2024年分别录得167及135宗退伍军人病个案。