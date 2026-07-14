《The Standard》专访︱欧商会主席赞香港多元优势难以复制 既是外企进入中国门户 亦为内企走向国际基地

国际商业环境充满不确定性，香港欧洲商会主席Johannes Hack接受《The Standard》（英文虎报）专访时指，香港结合了法律制度可靠、资金自由流通、专业人才及资讯公开透明等不同核心元素，优势难以复制，「如果香港不存在，你会想要创造它。」而香港除了是欧企进入中国包括粤港澳大湾区的门户，更是内企走向国际的基地，是全球商业交汇之地。

Johannes Hack在专访中指，香港担当「联系人」的角色，建基于其英语优势、资本自由流通、可靠的法律环境、资讯公开透明、优秀的专业教育服务，以及雄厚的商业人才库，这些要素相辅相成，形成了一套难以复制的营商生态。「无论与甚么地方相比，香港总会有一个指标脱颖而出……如果香港不存在，你会想要创造它。」

「一国两制」造就营商友善环境

Hack认为「一国两制」对香港企业很重要，但欧洲未必能完全理解该制度的含义。他通常会从「一国两制」的实际成效切入讲解：香港不设资本管制，具备营商友善的法律框架，保障资讯流通，在作为中国一部分的同时，亦有异于内地城市的明显特色。

他指，对于欧洲企业而言，香港的优势在于金融、服务、财政管理、咨询工作、区域管理和市场拓展，香港为外国企业提供一个了解内地、大湾区和亚洲的基地，同时也协助内地企业为扩展全球市场做好准备。

他预测，香港将会在内地企业「出海」的道路上扮演重要角色，因为内地公司在进入欧洲市场上仍然非常依赖专业建议，而香港正是提供有关支援的最佳地点。

连接中国 便利交流

Hack续指出，欧洲企业总部与其驻内地的管理人员在分析中国市场时往往出现差异，因为总部对中国的印象可能仍受到较早期的报告、疫情期间的资料或政治新闻影响。香港作为连接中国的门户，更方便外国人员到访，他们可以在香港与具有内地经验的人士交流，从而对中国的情况有更真切的了解，「这正是香港举足轻重的原因。

欧洲商会旗下有16个国家商会，涵盖欧盟成员国、英国、瑞士和挪威的商会。Hack表示，欧洲商会的职责是令成员的意见受到关注，并向香港特区政府表达成员共同关注的事项。他指，商会为企业提供了一个集体发声的平台，对规模较小、往往难以独立发声的商会尤为有帮助。

他又指，企业可透过香港测试市场、深入认识中国、更容易进入亚洲市场，并在开放的环境下充满信心经营，这些就是香港的优胜之处。对于正在考虑进军亚洲市场的欧洲公司，Hack给予明确简单的建议︰「来吧。」

另外，欧洲商会亦致力推动欧洲对香港的正面观感和认知，今年9月更会首次出访布鲁塞尔。

香港欧洲商会主席Johannes Hack认为，香港在法律与金融的高度确定性是投资者信心的基石。

法律金融体系稳定 汇聚各方人才

香港素来是多元交融的社会，香港欧洲商会主席Johannes Hack受访时表示，香港在法律与金融的高度确定性是投资者信心的基石，加上英语环境、廉洁透明的制度与完善基建，形成独特的营商优势。他建议，准许非中国籍香港永久性居民以通行证入境中国内地的措施如能扩展至非永久性居民，可令进出粤港澳大湾区更方便，做到「生活在香港，工作在大湾区」。

Hack提到，香港特区政府设有不同渠道与商界沟通，例如由财政司司长主持的国际商务委员会，以及每年的《施政报告》及《财政预算案》咨询，为商会提供与官员交流意见的平台。

在香港的众多优势中，Hack指出，英语占有关键地位，因它是让来自不同市场的人士能够共同合作的语言基础。司法和金融的确定性也十分重要，「没有贪腐，法律制度稳定，规管清晰透明、不会随意更改且容易理解」，这些香港都能百分百提供；再加上资本自由流通、知识产权受保障，以及港元与美元联系汇率，亦进一步增强投资者信心。

国际化驱动长远蓬勃

此外，Hack认为，基础设施是香港另一大优势，包括机场、直航航班、港铁、的士和集中的核心商业区，可令商务旅客在短时间穿梭于不同会议。

大湾区的发展同样吸引Hack的注意，2024年7月起，非中国籍香港永久性居民可申请《港澳居民来往内地通行证（非中国籍）》，在五年有效期内可多次来往中国内地。Hack建议将有关便利安排扩展至香港非永久性居民，使他们亦能「生活在香港，工作在大湾区」。他又指出，香港在吸纳优秀内地人才的同时，亦应保持国际化，因汇集不同人才方会令香港继续蓬勃。

除了以上种种，Hack亦提到，在他曾生活过的所有地方中，香港在文化、美食、便利程度、人文氛围，运动和休闲之间，有着最美妙的融合。他喜欢带访客到浅水湾、赤柱、荷兰湾径及山顶的行山径等，饱览维港、离岛群山景致，天气晴朗时甚至可以远眺深圳。Hack说，这些时刻让他确信，香港不仅是一个金融中心。在这座城市，环球商贸、日常生活与大自然景致瞬间便能交融相汇。

记者：Marco Lam

摄影：何家豪