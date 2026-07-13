内地男认助电骗党洗黑钱400万 判监33个月18日

60岁妇人两年前接到自称为一个网购平台职员来电，声称妇人参加平台会员计划需缴交平台费，再谎称银行资料有误要求妇人存入款项至特定银行户口以作解封，妇人照做后，对方即失联。警方调查并拘捕涉案银行户口持有人，该名28岁内地男子今日承认4项洗黑钱罪，牵涉犯罪得益近400万元，判监33个月18日。

4个银行户口清洗400万犯罪得益

警方边界警区刑事调查队第三队案件主管蔡迪龙督察指，被告在案中以4个银行户口分别洗黑钱近400万元，警方为加强以傀儡户口作洗黑钱用途的阻吓性，就判刑向法庭申请加重刑罚。法庭审视后，批准加重五分之一刑期，将被告判处监禁33个月零18日。

案情指，2024年3月14日，警方接获一宗关于电话诈骗报案，一名60岁女子收到骗徒电话，骗徒自称为某网购平台职员，并指女事主已参加网购平台会员计划需要缴交平台费。女事主要求取消缴费，骗徒声称将电话转驳往银行以协助事主取消缴费。随后，骗徒指事主银行资料错误，要求她将特定金额款项存入指定银行户口以作解封。事主信以为真，按照骗徒指示过数后，骗徒即失去联络，最终事主无法取回金钱才发现自己受骗。

493人因租借卖户口洗黑钱遭加刑

财富情报及调查科高级督察申文燕呼吁，市民若租借卖银行户口予他人使用，而该户口被不法分子用以处理赃款，就有机会干犯「洗黑钱」罪行。使用傀儡户口清洗黑钱的情况严重，警方与律政司商讨及征询意见后，会向适合的案件根据《有组织及严重罪行条例》第27条申请加重刑罚。

申文燕称，由2023年10月到今，已经有493名人士因租借卖户口，于法庭就洗黑钱罪行被定罪时被加重刑罚。刑期分别增加2个月至18个月不等。

警方重申，洗黑钱是非常严重的罪行，最高可被判罚款港币500万元及监禁14年。紧记：银行户口，唔租，唔借，唔卖!