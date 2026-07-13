新冠︱私家症急升3成 短期内活跃程度或升 医学会建议有需要市民尽快打针

本港踏入夏季流感高峰期，同时本地及内地新冠病毒活跃度持续反弹。香港医学会会董、感染及传染病科专科医生曾祈殷表示，近期私营市场新冠求诊个案急升约三成，加上市民整体群体免疫力回落，未来一至两个月社区病毒传播势头或进一步加剧，呼吁市民提高防疫警觉，出现不适症状应先自行快测。

医学会指出，新冠现已风土化，传播周期约每6至9个月反复一次，自5月底起个案明显回升。虽然现时感染者症状普遍较疫情期间温和，但高风险群组仍有重症风险，不能忽视潜在传播隐忧。

疫苗存货将届期 医生吁市民把握窗口期接种

随着政府现有新冠疫苗存货陆续到期，新一批疫苗最快今年第四季抵港，短期出现疫苗交接空窗期。曾祈殷呼吁合资格市民把握余下疫苗有效期，尽快接种维持保护力，避免过渡期免疫力真空，减低感染及重症风险。

曾祈殷续指，目前私家医生处方新冠抗病毒药物需市民全数自费，不少患者因负担问题需转介公立就医，加重公营医疗压力。医学会建议政府重启疫情期间的药物资助安排，将抗病毒药物免费或资助扩展至私营市场，分流公营医疗负荷。

夏季流感高峰期来袭 接种疫苗需预留两周抗体期

医学会会董、呼吸系统科专科医生曹忠豪补充，本港已正式进入夏季流感高峰，疫苗接种后一般需约两星期才能产生足够抗体，市民不宜拖延接种时间。他特别呼吁长者把握今年9至10月新一期疫苗资助计划，尽早接种自保。

曹忠豪提醒民众，肺炎球菌感染可引致中耳炎、严重肺炎甚至致命脑膜炎，属本港第二大致死疾病，长者及慢性病患者等高风险人士务必按时接种资助肺炎球菌疫苗。

医学会倡全民多疫苗防守 涵盖HPV、百日咳、蛇针等

除流感及新冠外，医学会亦建议不同群组针对性接种多类疫苗，建立全方位保护网。当中建议年轻男女接种HPV疫苗、孕妇于怀孕三十五周前接种百日咳疫苗、免疫力弱市民接种带状疱疹疫苗，全面减低各类传染病风险。

学会促政府扩阔资助范围 纾缓整体医疗负担

医学会会长郑志文表示，现时仅流感及新冠疫苗有较全面资助，其余五类疫苗资助不足。政府应衡量疫苗成本效益，透过前置防疫减低日后庞大公立医疗开支，研究扩大各年龄层及风险群组疫苗资助。

郑志文亦提醒民众，近期全球极端天气频生，高温、水灾等气候变化或令细菌、病毒更活跃，市民外游宜随身携带口罩及消毒用品，保持个人卫生。

记者、摄影：伍万庭