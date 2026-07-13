宏福苑收购︱网传政府收购公司将破产 房屋局斥不实：资金充足 已与550业主签约

房屋局发言人今日（13日）严正澄清，网传由政府成立的「收购宏福苑业权有限公司」为「随时破产空壳公司」的说法绝非事实。局方强调，收购项目获得政府全面支持，资金充足，并已与逾550名业主签署正式买卖合约。当局亦就《承诺与弥偿契据》条款及租金补助安排作出详细解释，以消除业主疑虑。

不排除别有用心者恶者中伤

房屋局发言人表示，不排除个别人士别有用心，混淆视听并作出恶意中伤，政府必须予以严正澄清。政府强调，该公司由政府成立并提供全面支持，收购所需资金充足，绝不会出现不足。资金来源方面，2026至27年度《财政预算案》已预留40亿港元，作为收购A至G七座的公帑投入，另有「大埔宏福苑援助基金」提供约 28亿港元。至于宏志阁的总收购成本，估计约为 10亿港元，政府亦将于本周五向立法会财务委员会申请额外拨款。

两伙转让手续已完成并发放款项

发言人又指，现时政府正陆续与已经签署并且交回「接受收购建议信件」的业主签署正式买卖协议。在确认业主资料无误后，局方会安排相关业主签署正式买卖协议，当中包括已被纳入长远方案的宏志阁业主。截至7月10日，该公司已与超过550位宏福苑业主签署正式买卖协议。政府会尽最大努力，按情况尽快完成转让手续，目前其中两个单位的转让手续已经完成，并已向其前业主发放款项。

厘清买卖契据声明条款

针对个别业主对《买卖协议》附带的《承诺与弥偿契据》的疑问，发言人解释，该契据的主要目的在于要求业主就其物业在完成交易前的业权状况，作出具法律效力的声明及确认。相关确认包括业主为物业的唯一合法及实益拥有人、物业不存在任何第三方权益或占用权，以及物业并无涉及任何民事诉讼或申索等，这在一般物业买卖中十分常见，用以确保买方在完成交易后可取得清晰且无争议的业权。就契据中有关弥偿的条款而言，如在成交后有任何第三方基于与该物业相关的既有权益或申索而就买家的业权提出法律挑战，则业主须就买方因此引致的相关损失作出弥偿。该条款的适用情况，主要是业主在契据中所作的声明及确认并非真确或完整，而并非针对任何无关或新产生的争议。

租金补助与绿表安排维持不变

就租金补助及未能购买新单位的安排，政府于2025年12月底已宣布，由「大埔宏福苑援助基金」向每个宏福苑单位的业主发放每年 15万港元 的租金补助，补助为期两年，每半年发放一次，即每次发放75,000港元。个别接受政府收购的业主若最终未有在「特设销售计划」购买单位，仍可收取政府的收购金额，在私人市场选择更适合自己的单位，同时可获得为期两年的「绿表资格」（由资金到帐日起计），以在资助房屋二手市场选购未补价的资助出售单位。相关的租金补助会发放至相关收购金额到帐日为止，至于到帐日前获得的租金补助则 无需退还，惟下一期补助将不会获发。

如业主对收购事宜有任何查询或希望获得协助，可联络负责他们个案的「解说专队」职员，或致电热线 2129 8133，专队乐意提供适切的帮助。